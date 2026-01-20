Contra la despoblació, històries: Alejandra i Sara donen veu als pobles de Castelló des de TikTok
Expliquen tradicions i espais dels pobles de Castelló, amb un to pròxim i divulgatiu
Sara Cano i Alejandra Martí han trobat en les xarxes socials una manera de contar històries de Castelló i reivindicar la vida als pobles. Estudien Comunicació Audiovisual a la Universitat Jaume I (UJI) i viuen a l’Alcora i la Foia, tot i que mantenen una forta vinculació familiar amb la comarca de Els Ports, concretament amb Palanques i Vilafranca.
Les dos es declaren enamorades de la vida de poble. Alejandra assegura que, en el dia a dia, és possiblement l’única jove que viu de manera permanent a la Foia, tot i que admet que es tracta d’un fet anecdòtic, ja que l’Alcora, on viu Sara, compta amb molta gent jove. Diferent és la situació que observa en pobles com Vilafranca, on té família i on, des del tancament de Marie Claire, “es veu molt més la problemàtica de la despoblació”.
Des del passat mes de novembre, el seu projecte, batejat com 'Arrels', ha començat a circular amb força a Instagram i TikTok, impulsat per l’algoritme però també per l’interés creixent que desperten els seus vídeos. En ells expliquen històries, tradicions i espais dels pobles de Castelló, amb un to pròxim i divulgatiu que connecta amb públics molt diversos de la província.
Històries de Castelló, amb mirada jove
Explica Alejandra que el projecte naix d’una inquietud compartida: “Ens agrada traslladar el que és nostre, perquè tenim la sensació que hi ha una part de Castelló que està oblidada o que, almenys, no està prou valorada”. Per a elles, parlar de la vida rural és també una manera de reivindicar-la. “Contar històries dels pobles de Castelló és una forma d’apropar la seua realitat a la gent i de lluitar contra la despoblació”, afegeix.
En els seus vídeos ja han abordat continguts molt diversos, sempre amb l’arrelament al territori com a fil conductor. Han explicat, per exemple, el procés d’elaboració de l’oli a la Cooperativa Agrícola de Sant Mateu de Figueroles, han parlat de les trinxeres de Zucaina, construïdes durant la Guerra Civil com a posicions defensives, o han aprofundit en el significat del topònim la Foia de l’Alcalatén.
Asseguren que el projecte no es queda ací. Les dos joves confirmen que tenen moltes idees en ment per continuar donant visibilitat a altres punts de la província i també a associacions i col·lectius, com ara els casals populars, que treballen des de l’àmbit social per mantindre vius els pobles de Castelló.
Futur professional i vida de poble
Tenen clar que volen continuar vinculades a la comunicació. Alejandra reconeix que li agrada especialment la ràdio i no amaga que li faria molta il·lusió poder fer les pràctiques de la carrera a Nord, la televisió comarcal de Els Ports. Sara, per la seua banda, es veu més darrere les càmeres, en l’àmbit de la producció audiovisual.
Amb 'Arrels', Sara i Alejandra demostren que les xarxes socials també poden ser una eina per mirar cap als pobles, posar-los en valor i explicar-los des d’una mirada jove, pròxima i compromesa amb el territori.
