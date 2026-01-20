La fiesta de un pueblo de Castellón que sigue reuniendo a todo el vecindario

La gastronomía tradicional volverá a ser protagonista el 31 de enero con la celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Fridura, una de las citas más representativas del calendario festivo de un municipio del Alto Mijares, que se desarrollará en el local municipal “La Piscina”.

La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Montán, combina comida popular, participación vecinal y actividades lúdicas, con el objetivo de preservar una tradición vinculada a la identidad cultural del municipio y del interior de Castellón.

La programación arrancará a las 16:00 horas con un tardeo y servicio de barra. A partir de ese momento comenzará la fritura de carne y embutido, con la colaboración de las personas que deseen participar en la elaboración, manteniendo el carácter colectivo de la celebración.

A las 22:00 horas tendrá lugar la cena popular, para la que será necesario contar con ticket adquirido previamente. El menú incluirá embutido, bebida, pan, papas, cacaos, café y chupito. Tras la cena, la velada continuará con un bingo y música hasta el cierre.

El alcalde de Montán, Sergio Fornas, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para la difusión y conservación de las tradiciones locales. “Animamos a toda la población de Montán a seguir haciendo grande la Fiesta de la Fridura, una celebración que es de todos y para todos".

"Del mismo modo, invitamos a quienes nos visitan a que participen y conozcan de primera mano esta tradición tan nuestra, que es un punto más en la puesta en valor de Montán como referente cultural y gastronómico del Alto Mijares”, ha añadido el primer edil.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural inmaterial, fomentando espacios de encuentro intergeneracional y promoviendo la gastronomía tradicional como parte del desarrollo cultural y turístico del municipio.