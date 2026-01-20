Finalizan las obras de ampliación del IES Vilafranca
La actuación ha incluido la construcción de dos aulas nuevas y de una sala multiusos
Vilafranca ha acogido la recepción oficial de las obras realizadas en el IES Vilafranca. Con esta, se da por finalizada la obra del Plan Edificant en el centro. Este proyecto fue delegado el 2022 al Ayuntamiento, ha sido financiado por la Generalitat Valenciana y ha permitido ampliar y mejorar las instalaciones educativas.
La actuación ha incluido la construcción de dos aulas nuevas y de una sala multiusos, espacios necesarios para dar respuesta a las necesidades actuales del IES Vilafranca y para continuar impulsando una educación y formación de calidad en el municipio.
Según ha destacado la alcaldesa, "gracias al Plan Edificant, nuestro instituto cuenta ahora con unas instalaciones más adecuadas. Desde el Ayuntamiento continuamos apostando firmemente por la educación, colaborando y reivindicando todas aquellas actuaciones que mejoran los centros educativos del pueblo".
Colom ha subrayado también que las nuevas infraestructuras permitirán mejorar el día a día del alumnado y del profesorado, y refuerzan el papel de Vilafranca como un municipio comprometido con la educación como pilar fundamental de su futuro.
