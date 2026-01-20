La Generalitat licita ahora las obras del centro de salud mental de Albocàsser, ocho meses después de trasladar a los usuarios a Burriana

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a través del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento y mejora del Centro Específico para Personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Albocàsser, por un importe cercano a los 700.000 euros.

El objetivo es garantizar unas instalaciones seguras que permitan el regreso de las personas usuarias, trasladadas a Burriana desde junio de 2025.

La consellera, Elena Albalat, ha explicado que con esta licitación “se inicia la tramitación del proyecto técnico, paso previo a la ejecución de las obras”, que está previsto que comiencen en verano de 2026. La intervención permitirá reparar los desperfectos detectados y acometer una mejora integral del edificio para asegurar su correcto funcionamiento una vez finalicen los trabajos.

El CEEM de Albocàsser cerró de forma provisional en mayo de 2025 tras un informe técnico que recomendaba la evacuación preventiva del inmueble para analizar en profundidad su estado estructural. El documento alertaba de un deterioro progresivo de los elementos resistentes del forjado, provocado por filtraciones continuadas de agua de lluvia desde la cubierta, que podían comprometer la estabilidad del edificio.

Ante esta situación, la Generalitat realojó temporalmente a los usuarios y al equipo profesional en la residencia de mayores de Burriana. En total, 25 residentes fueron trasladados a este centro y otros cuatro al Hospital Provincial de Castellón, priorizando la seguridad, el bienestar y la continuidad asistencial.

La consellera de Servicios Sociales ha señalado que fue una "difícil decisión", pero que responde al compromiso del Gobierno valenciano con las personas con enfermedad mental crónica usuarias de este recurso y con sus familias, "garantizando un servicio público adaptado a sus necesidades y unas instalaciones adecuadas para el trabajo del personal profesional".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el cierre provisional del centro se adoptó pensando exclusivamente en la protección de las personas y en garantizar la seguridad de todos los ocupantes del edificio" y ha subrayado que "la Generalitat ha actuado siempre con responsabilidad y diligencia ante una situación sobrevenida, trabajando desde el primer momento para que el centro pueda reabrirse en las mejores condiciones".

Malestar de los trabajadores

No obstante, el cierre del centro generó controversia meses después. En noviembre de 2025, trabajadores y familiares expresaron su malestar ante la posibilidad de que los usuarios regresaran al CEEM “antes de Navidad”, pese a que no se había ejecutado ninguna obra en el inmueble. Desde el IVASS se argumentó entonces que un segundo informe técnico descartaba un riesgo estructural inminente, aunque reconocía la necesidad de realizar importantes actuaciones de adecuación y mejora.

Actuaciones previstas

La licitación ahora publicada contempla precisamente esas obras. El proyecto prevé una intervención integral para subsanar las deficiencias detectadas y adaptar el edificio a la normativa vigente, mejorando la seguridad, la accesibilidad, la salubridad, la eficiencia energética y la protección contra incendios.

Entre las actuaciones previstas figuran la sustitución de la cubierta y los lucernarios, la eliminación de humedades, la reparación y refuerzo de elementos estructurales, la estabilización del muro de contención, la mejora de los accesos y la actualización de las instalaciones de protección contra incendios. También se renovará el sistema de agua caliente sanitaria mediante aerotermia, se mejorará la red de evacuación de aguas y se instalarán sistemas de ventilación en los baños.