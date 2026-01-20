Gran acto en Torreblanca para celebrar la Passió como Fiesta de Interés Turístico Autonómico

La Passió de Torreblanca celebrará el próximo 6 de febrero un acto muy especial con motivo de su reciente declaración como Festa d’Interés Turístic Autonòmic, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo colectivo, la tradición y la implicación de todo un pueblo a lo largo de casi medio siglo.

El evento tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditori Metropol y contará con la presencia de diversas entidades culturales y sociales, así como de representantes y responsables políticos del ámbito autonómico, que se sumarán a esta jornada de homenaje y celebración.

Durante el acto se llevará a cabo el reconocimiento oficial a la Passió de Torreblanca y el descubrimiento del cartel anunciador de la edición de este año, en una cita que marcará un nuevo hito en la historia de esta emblemática representación.

Las mejores imágenes de la Passió de Torreblanca de este Jueves Santo / LLUÍS PUIG

Uno de los momentos más destacados será un gran espectáculo audiovisual, diseñado especialmente para la ocasión, que repasará los casi 50 años de historia de la Passió torreblancaquina. El montaje incluirá proyecciones y videomappings creados por Rubén de la Cruz, con el uso de elementos móviles, así como diferentes pantallas y superficies de proyección, transformando el espacio en una experiencia inmersiva.

La declaración como Festa d’Interés Turístic Autonòmic supone un importante respaldo institucional y un impulso para la proyección cultural y turística del municipio, reconociendo el valor patrimonial, social y cultural de la Passió de Torreblanca dentro de la Comunitat Valenciana.

Desde la organización se invita a toda la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación a asistir a este acto conmemorativo que celebra el pasado, el presente y el futuro de una tradición construida entre todos