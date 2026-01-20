Impulsado por la cadena Intelier
El nuevo hotel de lujo de Benicàssim abrirá a finales de este año: tendrá 110 apartamentos suite
El establecimiento se llamará Core Suites Azor al estar situado sobre los terrenos donde antiguamente se encontraba el mítico Azor, junto a la playa de Heliópolis
Intelier Hotels & Suites ha confirmado este martes que el nuevo hotel de lujo que construye en Benicàssim junto a la playa de Heliópolis, en los terrenos que antiguamente ocupaba el mítico Azor, abrirá sus puertas a finales de este 2026.
De este modo, la cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, el área de alojamiento, restauración y ocio de Nealis (nuevo naming del Grupo Gimeno), pone fecha a uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos del municipio, cuyas obras arrancaron en abril del año pasado y que supondrá una apuesta clara por un modelo de alojamiento diferencial y de alto nivel.
Fórmula híbrida
El establecimiento, que se llamará Core Suites Azor en homenaje al emblemático hotel que había antaño en esa parcela, contará con 110 apartamentos suites y se alejará del concepto de hotel tradicional para ofrecer una fórmula híbrida que combina la comodidad de un apartamento con los servicios propios de un hotel premium.
La propuesta está especialmente pensada para familias y grupos deportivos, con el objetivo de atraer estancias más largas y un perfil de visitante vinculado al turismo activo y experiencial.
Entre sus principales prestaciones, el complejo dispondrá de gimnasio, restaurante, bike center, habitaciones de hipoxia y una gran terraza panorámica con vistas a la bahía, concebida como uno de los espacios más singulares del proyecto. Según la compañía, este diseño permitirá reforzar la oferta turística de Benicàssim con un alojamiento adaptado a las nuevas demandas del viajero y alineado con un uso del destino durante todo el año.
Desde Intelier subrayan que el proyecto contribuirá de forma directa a la desestacionalizar el turismo, apoyándose en la agenda cultural, deportiva y de ocio de la localidad y consolidando a Benicàssim como un destino más allá de la temporada estival. "Esta propuesta permitirá, además, contribuir de forma clara a la desestacionalización turística del destino, reforzando el posicionamiento de Benicàssim como un lugar para disfrutar durante todo el año", subrayan desde la cadena hotelera.
Otros proyectos en València, Málaga y Córdoba
El hotel de Benicàssim se enmarca en el plan de crecimiento que Intelier desarrolla a corto y medio plazo. Dentro de esta hoja de ruta también figuran la apertura del Hotel Intelier Malvarrosa Plaza, en València, prevista para el segundo trimestre de 2026, así como nuevos proyectos en Málaga y Córdoba, estos últimos con vistas a 2028.
En paralelo, la compañía ha anunciado la creación de Intelier Hotels Management, una nueva gestora que comenzará a operar en febrero de 2026 y que permitirá abordar la expansión del grupo con un modelo más especializado y flexible. En conjunto, Intelier prevé incorporar ocho nuevos hoteles y alrededor de 500 habitaciones en los próximos dos años, reforzando su posicionamiento en los segmentos upper scale y luxury.
