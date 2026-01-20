Onda impulsa la atención al daño cerebral junto a la Fundación Ateneu

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda, Óscar Valero, ha visitado esta semana la Fundación Ateneu Daño Cerebral con el objetivo de conocer de primera mano sus instalaciones y el proyecto de las nuevas dependencias que permitirán poner en marcha un centro pionero en la Comunitat Valenciana para la rehabilitación del daño cerebral, la autonomía personal y la participación social.

Durante la visita, Valero ha destacado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Onda y la Fundación Ateneu, gracias a la cual seis personas de Onda acuden semanalmente a la entidad para recibir atención especializada en daño cerebral adquirido. Este servicio es posible mediante un convenio municipal que cubre los costes de transporte, garantizando el acceso a un recurso sociosanitario esencial ubicado fuera del municipio.

Compromiso social del Ayuntamiento de Onda

El edil ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Onda trabajamos para que ninguna persona se quede atrás”, remarcando la importancia de apoyar a entidades que desarrollan una labor fundamental con colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, Valero ha señalado que la atención al daño cerebral requiere recursos específicos, profesionales cualificados y una implicación institucional firme.

Asimismo, ha afirmado que el Ayuntamiento de Onda seguirá siendo un aliado de los recursos sociosanitarios que aportan valor real a la vida de las personas, destacando que el convenio con la Fundación Ateneu es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales se traduce en servicios concretos para la ciudadanía.

Por su parte, Verónica Lara, directora de la Fundación Ateneu Castellón, ha agradecido la visita del concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Onda, así como la renovación del compromiso institucional con el proyecto social de la entidad.

“Este apoyo institucional es fundamental para seguir avanzando y abrir nuevas líneas de colaboración que nos permitan mejorar la atención a las personas usuarias y a sus familias”, ha señalado.

Desde la Fundación Ateneu, Lara ha subrayado que el objetivo es acompañar a las personas con daño cerebral adquirido en la construcción de un nuevo proyecto de vida, fomentando la recuperación de la autonomía personal en actividades cotidianas como ir a comprar, utilizar el transporte público, volver a conducir o aprender a gestionar el denominado daño cerebral invisible, que no siempre es perceptible externamente, pero tiene un impacto profundo en las personas y su entorno.