Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación

El calendario festivo de la provincia de Castellón tiene una fecha marcada en rojo por miles de personas que esperan, con el delantal listo, la llegada del invierno. El próximo viernes 23 de enero de 2026, Benicàssim volverá a transformarse en el epicentro de la hermandad y la gastronomía con la celebración de su emblemático Día de las Paellas. Esta cita, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, no solo destaca por el aroma a leña y arroz, sino por una impresionante oferta musical que este año contará con más de 25 conciertos y actuaciones repartidas por todos los rincones del municipio.

Nota de servicio: Recuerden que para la recogida de hierros y leña a las 11:45 horas en la calle Santo Tomás, es imprescindible aportar los tickets correspondientes. ¡No se olviden de ellos en casa!

La jornada arrancará temprano, casi con el primer rayo de sol, con el estruendo de la "despertá" a cargo de Els Déus del Foc a las 07:30 horas. El recorrido, que promete despertar hasta al más dormilón, pasará por la calle Santo Tomás y la Plaza de la Estación. Para los que necesiten reponer fuerzas antes de encender los fogones, a las 09:00 horas se celebrará el almuerzo de hermandad solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. La verdad es que es una tradición preciosa donde, por solo un euro, se ayuda a una gran causa mientras se comparte mesa en el recinto de fiestas.

La música empezará a caldear el ambiente desde las 10:00 horas con la animación de la charanga Banana Boom, pero el plato fuerte llegará tras el reparto de leña y el inicio oficial del cocinado. A partir de las 16:00 horas, el casco urbano se convertirá en un festival al aire libre con estilos para todos los gustos.

Programa de actos

Mañana: Para los más madrugadores 07:30 h – Despertá: Inicio en Plaza de les Corts Valencianes con Els Déus del Foc . Recorrido por Avda. Castellón, Santo Tomás, Pérez Bayer y Plaza de la Estación.

Inicio en Plaza de les Corts Valencianes con . Recorrido por Avda. Castellón, Santo Tomás, Pérez Bayer y Plaza de la Estación. 09:00 h – Almuerzo Solidario: En el recinto de fiestas (entre Plaza de Toros y Puente de Hierro). Donativo de 1 € para la AECC .

En el recinto de fiestas (entre Plaza de Toros y Puente de Hierro). Donativo de para la . 10:00 h – Charanga: Animación por las calles con Banana Boom .

Animación por las calles con . 11:45 h – Logística: Reparto de hierros, mesas y leña en la calle Santo Tomás (junto a la Fuente del Señor). ¡No olvides tu ticket!

Reparto de hierros, mesas y leña en la (junto a la Fuente del Señor). ¡No olvides tu ticket! 12:00 h – Inicio oficial: Comienza el cocinado del Día de las Paellas 2026.

Tarde: El gran "tardeo" musical 16:00 h: Curts Dolt (C/ Font de Sant Josep), Taranto (C/ Sequiota) y Gen Z (C/ Santo Tomás, 129).

(C/ Font de Sant Josep), (C/ Sequiota) y (C/ Santo Tomás, 129). 16:30 h: Rokolas (Plaza Estación), Indocencia (C/ Secretari Chornet) y Canal Rock Band (Plaza Constitución).

(Plaza Estación), (C/ Secretari Chornet) y (Plaza Constitución). 17:00 h: Trío Trébol (Fuente del Señor), Vudú (Plaza de los Dolores), Quinto Elemento (C/ Jose Barberá i Ceprià), Sin Parada (C/ Santo Tomás, 27), Rohdel Show (Paseo Pérez Bayer, 79), Pop.Era (Plaza Les Corts Valencianes), El Cigalita (C/ Santo Tomás, 3) y Trupaka (Paseo Pérez Bayer, 36).

(Fuente del Señor), (Plaza de los Dolores), (C/ Jose Barberá i Ceprià), (C/ Santo Tomás, 27), (Paseo Pérez Bayer, 79), (Plaza Les Corts Valencianes), (C/ Santo Tomás, 3) y (Paseo Pérez Bayer, 36). 17:30 h: Rumba 13 (Carpa de fiestas) y Piratas del Flamenco (C/ Dolores, 57).

(Carpa de fiestas) y (C/ Dolores, 57). 18:00 h: Soundtrack Pop Band (C/ Josep Barberà i Ceprià), Kasparov (C/ Mestre Segarra) y Los Indios (C/ Santa Águeda).

(C/ Josep Barberà i Ceprià), (C/ Mestre Segarra) y (C/ Santa Águeda). 19:00 h:The Veterans (Plaza Estación).

Noche: Recta final y fin de fiesta 20:00 h: Resilientes (Plaza de los Dolores), Impostores (C/ Jose Barberá i Ceprià), Alberto Flamenco (C/ Santo Tomás, 7) y Paradita Flamenca (C/ Bayer, 42).

(Plaza de los Dolores), (C/ Jose Barberá i Ceprià), (C/ Santo Tomás, 7) y (C/ Bayer, 42). 21:00 h: Rumbasierra (C/ Sequiota) y Sinbikini (C/ Santo Tomás, 129).

(C/ Sequiota) y (C/ Santo Tomás, 129). 21:30 h: Zenit (Plaza Estación).

(Plaza Estación). 23:00 h: Gran fin de fiesta con la Orquesta La Metro (Recinto de fiestas) y DJs Sergio Porcar, Feliciano y J.J. (Carpa Joven).