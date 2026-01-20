Un pueblo de Castellón busca gestor para dar una nueva vida al cámping y su bar-restaurante

El Ayuntamiento de Vilafranca busca gestor para dar una nueva vida al cámping municipal y su bar-restaurante, con el objetivo de garantizar la apertura y gestión de estas instalaciones, consideradas un recurso clave para reforzar la oferta turística del municipio y luchar contra la despoblación.

El contrato, que se adjudicará mediante concurrencia competitiva, afecta al complejo municipal situado en la carretera Vilafranca–Iglesuela, un recinto de más de 20.000 metros cuadrados que incluye parcelas de acampada con luz y agua, zona de aparcamiento, aseos, áreas recreativas, pistas deportivas y el edificio del bar-restaurante, con una superficie construida total de 409 metros cuadrados.

Ubicación del cámping de Vilafranca

Según recogen los pliegos técnicos, la concesión permitirá al adjudicatario explotar el cámping y el servicio de hostelería asumiendo tanto la gestión diaria como el mantenimiento, la limpieza y la conservación de todas las instalaciones municipales. La apertura al público del cámping se considera “un refuerzo importante de la oferta turística existente en el municipio”, una vez finalizado el contrato anterior.

Apertura mínima y servicios obligatorios

El futuro concesionario estará obligado a mantener el cámping abierto, como mínimo, desde Semana Santa hasta el 13 de octubre, mientras que el bar-restaurante deberá prestar servicio de jueves a domingo durante todo el año, salvo el mes de febrero, en el que permanecerá cerrado por descanso del personal.

En el caso del bar-restaurante, los pliegos establecen como servicios obligatorios la cafetería, los desayunos, comidas y cenas, así como la exhibición visible de la lista de precios y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria y de consumo.

Los interesados pueden pujar hasta el 3 de febrero. / Mediterráneo

Canon anual mínimo de 6.000 euros

En cuanto a las condiciones económicas, el Ayuntamiento ha fijado un canon mínimo de 6.000 euros anuales, excluidos impuestos, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores en sus ofertas. El consistorio ha publicado además una nota aclaratoria para precisar que dicho canon se establece expresamente en términos anuales, despejando cualquier posible duda en la interpretación de los pliegos.

El valor estimado de la ocupación del dominio público asciende a 582.282,94 euros, según el informe económico incorporado al expediente.

Inversiones y mejoras

El adjudicatario podrá realizar obras de mejora en las instalaciones, siempre que cuenten con la autorización previa del Ayuntamiento, aunque estas inversiones no implicarán la obligación de prorrogar la concesión en caso de no haberse amortizado durante su vigencia.

Asimismo, el concesionario deberá hacerse cargo de todos los gastos derivados del funcionamiento ordinario del complejo, incluidos suministros, tributos y tasas, además de contratar los seguros obligatorios y el personal necesario para la correcta prestación del servicio.

Con esta licitación, el Ayuntamiento de Vilafranca busca reactivar y consolidar uno de sus principales equipamientos turísticos, garantizando una gestión continuada y de calidad tanto del cámping como del bar-restaurante municipal.