Pulseras verdes, coche y musical para terminar las obras de la iglesia de Benicàssim

La parroquia de San Juan Pablo II de Benicàssim concentrará durante la semana del Día de las Paellas una batería de acciones solidarias para reunir los fondos necesarios que permitan culminar el nuevo templo. Pulseras verdes como símbolo de colaboración, el sorteo de un coche y un musical solidario en el Teatro Municipal articulan una campaña diseñada para aprovechar uno de los momentos de mayor participación ciudadana del año.

La iniciativa se desplegará de domingo a domingo, con pancartas informativas y un vehículo rotulado situado en un punto muy visible del municipio, reforzando la difusión de la campaña del sorteo. El propio Día de las Paellas será una de las jornadas clave, con la venta directa de papeletas y la entrega de pulseras a todas las personas que colaboren.

Foto del coche que sortean. / Mediterráneo

Pulseras visibles y acción en redes

Todas las personas que participen en la campaña recibirán una pulsera verde, bajo el lema Kilómetros de fe, que permitirá identificar de forma visible a quienes apoyan la finalización del nuevo templo. Además, quienes ya han colaborado en fases anteriores recibirán la pulsera con antelación, para que pueda verse desde los días previos al evento festivo.

La campaña tendrá también un recorrido en redes sociales. Durante los siete días previos al Día de las Paellas, la parroquia irá publicando entregas simbólicas de pulseras a personas que ya han contribuido al proyecto, con el objetivo de dar visibilidad al apoyo social e institucional y generar un efecto llamada antes del día central.

Así luce en estos momentos la fachada de la iglesia. / Mediterráneo

Un proyecto reactivado tras años de parálisis

Estas acciones llegan en un momento decisivo para el proyecto. Tras más de una década de obras paradas, el templo reanudó su construcción a principios de octubre de 2025, una vez completada con éxito la primera fase. Gracias a las aportaciones de la comunidad parroquial y del Obispado, se logró recaudar más del 70% del presupuesto inicial, lo que permitió a la diócesis impulsar y liderar el inicio de la segunda y última fase.

Esta etapa final, centrada en la adecuación interior, tiene como horizonte de finalización los meses de junio y julio de 2026. Incluye pavimento, iluminación, bancos, climatización, vidrieras, imágenes y el resto del mobiliario litúrgico necesario para que el espacio funcione plenamente como lugar de culto, además de la instalación de placas solares en línea con criterios de sostenibilidad.

Imagen de la nueva campaña para terminar la iglesia de San Juan Pablo II. / MEDITERRÁNEO

Apoyo institucional y compromiso ciudadano

Desde la parroquia recuerdan que se trata de unas obras promovidas por el Obispado, que financia parte del proyecto, pero que requieren también de una implicación activa de la ciudadanía. En esta fase se ha confirmado el apoyo de la Diputación de Castellón y del Ayuntamiento de Benicàssim, mientras se mantiene a la espera una respuesta de la Generalitat Valenciana a las solicitudes de ayuda presentadas.

Un musical solidario como colofón

Como colofón a esta campaña especial, el sábado 24 de enero, un día después del Día de las Paellas, el Teatro Municipal de Benicàssim acogerá a las 19.00 horas el musical Carlo 2.0. El legado, de entrada libre. El espectáculo corre a cargo de la compañía profesional Talitha Cumi y se inspira en la figura de Carlo Acutis, un adolescente apasionado por la informática y las nuevas tecnologías, fallecido a los 15 años y proclamado santo recientemente.

Cartel del musical. / Mediterráneo

Un templo clave para una ciudad en crecimiento

La parroquia subraya que el nuevo templo de San Juan Pablo II es fundamental para Benicàssim, ya que la única iglesia existente en el casco urbano, Santo Tomás de Villanueva, se quedó pequeña hace años para atender a una población que ha crecido de forma notable.

El nuevo edificio, de mayor capacidad y dimensiones, ya ha demostrado su utilidad práctica para celebraciones multitudinarias, como las comuniones de mayo o las misas de verano, cuando la población del municipio se multiplica.