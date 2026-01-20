San Antón llena Montanejos de hogueras, música y tradición

Montanejos ha vivido un intenso y participativo fin de semana con la celebración de las tradicionales fiestas en honor a San Antonio Abad, que tuvieron lugar del 16 al 18 de enero, marcando el inicio del calendario festivo de 2026 en la localidad.

Las celebraciones arrancaron el viernes 16 de enero con la elaboración de los emblemáticos Rollos de la Caridad, una de las tradiciones más arraigadas del municipio. La jornada continuó con un animado tardeo en la plaza desde las 18:00 horas, dando el pistoletazo de salida a un fin de semana repleto de ambiente festivo.

El sábado 17 de enero, día grande de San Antón, comenzó con el volteo de campanas y la apertura de la barra a mediodía. A lo largo de la tarde, vecinos y visitantes llenaron la plaza para disfrutar del tardeo y de la música de la charanga Fet a Posta. El momento más esperado llegó a las 20:00 horas, cuando el municipio se iluminó con el encendido simultáneo de 72 hogueras en honor al santo. La noche culminó con la actuación de la Orquesta Fibra, que hizo vibrar al público hasta altas horas.

Las fiestas se despidieron el domingo 18 de enero con actos cargados de tradición. Por la mañana se celebró el popular juego de Romper las Ollas, y por la tarde tuvieron lugar la misa y la procesión en honor a San Antonio Abad. Tras los actos religiosos, se realizó la bendición de los animales, el reparto de la Caridad y la tradicional sardina, poniendo el broche final a las fiestas.

Desde el Ayuntamiento de Montanejos se ha querido agradecer públicamente la implicación de los clavarios, así como el trabajo de la cuadrilla municipal, cuya labor ha sido fundamental para el correcto desarrollo de las fiestas, incluyendo el acondicionamiento de espacios, el control de las hogueras y la limpieza posterior de las calles.