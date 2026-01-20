FESTIVITAT DEL PATRÓ
Vinaròs ret honors a Sant Sebastià malgrat el temporal i la pluja
Només ha hagut de suspendre la processó de l'Encontre de la Relíquia d'aquesta vesprada
Vinaròs ha celebrat aquest dimarts la festivitat de Sant Sebastià, amb la seua tradicional programació en homenatge al patró de la ciutat. Malgrat les previsions que anunciaven pluja i vent des de primera hora, el dia ha aguantat fins a la vesprada i s'han pogut celebrar tots els actes programats, encara que, com és normal, amb una menor participació de l’habitual. Tan sols ha hagut de suspendre la processó de l'Encontre de la Relíquia a causa de la pluja que ha fet acte de presència a la vesprada.
La jornada s'ha iniciat amb la pujada de la relíquia a les 7.30 hores, puntualment, amb eixida des de l’església arxiprestal. Han sigut més de 200 els veïns i autoritats que han optat per anar en romeria acompanyant la relíquia fins a l’ermita. En arribar, s'ha oferit la missa dels pelegrins.
Després, al migdia, mossén Maxi i mossén Emili Vinaixa han oficiat la missa en honor a Sant Sebastià, amb assistència de públic en general, autoritats i la cort d’honor de les festes. Seguidament, s'ha desenvolupat l’acte més multitudinari, el repartiment de les paelles preparades per la brigada municipal, la qual ha laborat quasi 3.000 racions. L’arròs ha estat beneït pel mossén de l’església de Santa Magdalena, Carlos París.
La novetat: el tardeo
Els tiquets per a l’arròs, que s’han pogut aconseguir durant la setmana a la planta baixa de l’ajuntament al preu d’un euro per a dos racions, es van esgotar ràpidament. I després del repartiment de les paelles s'ha iniciat el tardeo, una de les novetats d’aquesta edició, amb la música de Rumba 13. Pel que fa als autobusos, s'ha facilitat un servei especial de pujada i baixada.
La programació de Sant Sebastià continuarà el diumenge amb la celebració de Sant Sebastianet, amb missa a l’església arxiprestal a les 18.00 hores i processó fins a la platja per a procedir a la benedicció de la mar.
