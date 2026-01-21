Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Geointeligencia y toma de decisiones, a debate este viernes en l’Alcora

El experto Carlos Mira-Perceval mostrará cómo analizar territorios y datos sociales y económicos para optimizar estrategias empresariales y comunitarias

Los salones sociales de la Caixa Rural de l'Alcora acogerán el 23 de enero la charla &quot;Del mapa a tu mente: Aplicaciones de la Geointeligencia a cargo de Carlos Mira-Perceval, Cyberdefense GIS Product Engineer en Indra.

Los salones sociales de la Caixa Rural de l'Alcora acogerán el 23 de enero la charla "Del mapa a tu mente: Aplicaciones de la Geointeligencia a cargo de Carlos Mira-Perceval, Cyberdefense GIS Product Engineer en Indra. / R. D. A.

R. D. A.

Este viernes 23 de enero, a las 19:15 horas, los Salones Sociales de la Caixa Rural de l’Alcora acogerán la charla “Del mapa a tu mente: aplicaciones de la geointeligencia”, impartida por Carlos Mira-Perceval, Cyberdefense GIS Product Engineer en Indra.

La ponencia ofrece una visión rigurosa e innovadora sobre el uso del territorio como fuente de conocimiento estratégico, no solo para la empresa, sino también como espacio donde se generan percepciones, preferencias y decisiones colectivas. A través de ejemplos prácticos y datos reales, se mostrará cómo la geointeligencia transforma la información espacial en inteligencia de mercado y análisis social.

Durante la primera parte de la charla, se analizará cómo el uso de datos oficiales agregados por secciones censales permite estudiar la estructura social, educativa y económica de un territorio. Estas herramientas facilitan la localización óptima de actividades, la segmentación de públicos y la detección de áreas con alto potencial de desarrollo, convirtiendo el mapa en una potente herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

En una segunda fase, la sesión abordará una dimensión más estratégica: el enfoque cognitivo de la geointeligencia. A partir de los mismos datos, se explicará cómo es posible interpretar patrones de percepción, sensibilidad social y comportamiento colectivo, lo que ayuda a comprender cómo se forman las decisiones y cómo pueden ser orientadas, reforzadas o condicionadas mediante mensajes, posicionamiento y presencia en el espacio.

La charla pone de relieve el carácter dual de la geointeligencia: una herramienta para decidir con mayor precisión y, al mismo tiempo, para entender los procesos sociales y cognitivos que estructuran un territorio. El mapa deja de ser solo descriptivo para convertirse en una clave interpretativa de la realidad social.

Sobre el ponente

Carlos Mira-Perceval es actualmente Cyberdefense GIS Product Engineer en Indra. Geólogo de formación y Máster en Inteligencia y GIS, ha desarrollado su trayectoria profesional en la intersección entre territorio, conflicto y tecnología, colaborando con Fuerzas Armadas, organismos internacionales como la OTAN y entidades del ámbito académico y privado.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Además, la Caixa Rural de l’Alcora, dentro de su obra social, ofrece de forma gratuita mentoring para proyectos emprendedores y un espacio de coworking, reforzando su compromiso con la innovación y el desarrollo local.

Programa oficial de las fiestas de Sant Blai de Burriana 2026: todos los actos

Geointeligencia y toma de decisiones, a debate este viernes en l’Alcora

Nules registra 184 contratos y cerca de 8 millones de euros en licitaciones en el último año

La Vall d’Uixó activa un WhatsApp para resolver incidencias más rápido

La Torre d'en Besora trae a Leticia Sabater como concierto estrella para su macrofiesta de Sant Antoni

Un plato de huevos trufados coloca a un restaurante de Castellón entre los mejores de un concurso gastronómico

Peñíscola advierte que tras el temporal no es seguro ir a la playa: hay corrimientos de tierra

Benicàssim pone fecha al pago de los terrenos para ampliar la avenida del Ferrocarril

