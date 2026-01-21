La CV-149, más cerca del casco urbano: la obra que transformará Benicàssim

Benicàssim ha puesto fecha a un trámite decisivo para avanzar en la ampliación de la avenida del Ferrocarril y, con ello, en la prolongación de la CV-149 hacia el casco urbano. El Ayuntamiento ha convocado a los propietarios afectados por el proyecto de expropiación para proceder al levantamiento de las actas de pago y ocupación, un paso necesario para incorporar los terrenos al dominio público y poder ejecutar este tramo del vial.

La convocatoria se celebrará el 3 de marzo de 2026, a las 10.00 horas, en el Ayuntamiento (Sección de Urbanismo). El acto tendrá lugar a partir de esa hora en dependencias municipales, sin perjuicio de que pueda trasladarse al terreno si así se estima conveniente.

Los suelos afectados se sitúan en la avenida del Ferrocarril, entre la avenida Mohino y la avenida Frares, junto al antiguo trazado ferroviario. El planeamiento los califica como vía pública y espacio libre, lo que hace necesaria su expropiación para poder ampliar la sección del vial y dar continuidad al trazado previsto.

El procedimiento se apoya en el Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta aprobado definitivamente por el pleno el 29 de abril de 2025 y modificado el 28 de noviembre de 2025. Tras su notificación no se presentó recurso de reposición, por lo que el acuerdo ha adquirido firmeza en vía administrativa, lo que legitima la ocupación de los bienes una vez efectuado el pago o el depósito del importe de la valoración establecida.

Prolongación de la CV-149

Tal como se informó en su momento, el proceso de adquisición afecta a unos 11.000 m2 de suelo y el justiprecio global se sitúa en torno a 1,4 millones de euros, dentro del proyecto de prolongación de la CV-149.

El proyecto completo, que el Ayuntamiento ya cifró en 6,35 millones de euros en 2023, incluye actuaciones de envergadura como la demolición del puente de Gimeno Tomás, la construcción de un nuevo paso sobre el barranco del Sigalero y la creación de rotondas en las avenidas Frares y Gimeno Tomás.

Esta fase corresponde a la penúltima etapa del trazado y contempla ampliar la avenida del Ferrocarril hasta los 25 metros de anchura, con dos carriles principales y otro adicional para residentes y transporte público, además de aceras amplias, arbolado y carril bici. El objetivo final es mejorar la movilidad y facilitar la conexión viaria hasta el casco urbano, además de descongestionar la Gran Avenida Jaime I y la N-340.

El edicto advierte de que, si el propietario afectado no comparece sin causa justificada, se entenderá que no acepta el pago y se procederá a su consignación en la Caja General de Depósitos.