Paso decisivo para urbanizar 6,7 hectáreas con viviendas y zonas verdes en Alcossebre

Paso decisivo para el desarrollo urbanístico de la zona residencial R-24 en Alcossebre. El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha emitido el informe ambiental y territorial estratégico favorable al plan parcial del sector, un trámite clave que permite continuar la tramitación urbanística al considerar que la actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente. El acuerdo fue aprobado por la junta de gobierno local el pasado 23 de diciembre y ha salido publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El ámbito afectado corresponde a una superficie de 6,72 hectáreas de suelo urbanizable residencial situado en Alcossebre, clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo sin ordenación pormenorizada. El plan parcial permitirá concretar su desarrollo, dividir el sector en dos unidades de ejecución y abordar inicialmente la urbanización de la primera de ellas mediante gestión por parte de los propietarios.

Diversidad de viviendas proyectadas

En cuanto al modelo residencial, la ordenación aprobada plantea una combinación de tipologías que busca reducir la densidad y ganar espacio libre. Así, en caso de prosperar, el 60% de la edificabilidad se destinará a vivienda en edificación abierta, mientras que el 40% corresponderá a unifamiliares. Esta distribución permite rebajar la densidad prevista de 48 a 37 viviendas por hectárea, sin aumentar la edificabilidad global del sector.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto, impulsado por la empresa Lase Clisman, es el refuerzo de las zonas verdes. La alternativa seleccionada incrementa de forma notable las cesiones obligatorias, que pasan de los 3.378 metros cuadrados mínimos exigidos por la normativa a un total de 16.289 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 482%. Este incremento se debe, en gran parte, a la incorporación de una franja de protección forestal de 40 metros integrada dentro del propio sector urbanizable, concebida como medida de prevención frente a incendios.

Exhaustivo proceso de evaluación ambiental

El plan parcial ha sido sometido desde 2021 a un exhaustivo proceso de evaluación ambiental, con consultas a distintas administraciones. Durante la tramitación se han incorporado estudios específicos de inundabilidad por la proximidad del barranco de la Veleta, así como medidas de protección frente a incendios y de integración paisajística, dada lacercanía del parque natural de la Serra d’Irta.

El informe ambiental favorable establece, no obstante, una serie de condicionantes que deberán cumplirse antes de la aprobación definitiva del planeamiento. Entre ellos figura la obtención del informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la justificación del incremento de la demanda de recursos hídricos, la protección de las vías pecuarias existentes y la elaboración de un estudio de integración paisajística.

Con este aval ambiental, el sector R-24 encara ahora la siguiente fase de su tramitación urbanística. El informe tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables por dos más, para que el Plan Parcial pueda ser aprobado definitivamente, lo que supondría un paso decisivo para ordenar y desarrollar uno de los principales ámbitos residenciales pendientes de Alcossebre.