Nules presenta su nueva página web y un renovado logotipo promocional

La participación de Nules en Fitur se va a distinguir este año por su apuesta por la promoción de los atractivos del municipio a través de las nuevas tecnologías.

Esa es la novedad principal con la que el Ayuntamiento ha acudido a esta cita, y que en la primera jornada ha presentado en el estand de Pueblo Mágicos, la red de municipios turísticos a la que Nules pertenece desde el año 2019.

Tecnología

Para acercar esa oferta turística a potenciales visitantes de cualquier parte del mundo, el Ayuntamiento ha creado una página web específica, independiente del portal oficial del consistorio, que se ha completado con el diseño de un nuevo logotipo para el área de Turismo, lo que potenciará el concepto de marca.

Está previsto que mañana se entre en detalle de las características de este nuevo producto promocional en la rueda de prensa que se ha convocado en Madrid, pero el concejal de Turismo, Guillermo Latorre, ya ha avanzado que la web tendrá «pistas de audios en varios idiomas, galería gráfica y un itinerario que dará a conocer nuestra historia y nuestro patrimonio».

Rutas patrimoniales

De la mano de las nuevas tecnologías también se presentarán las quince rutas patrimoniales con las que cuenta la localidad y que han sido digitalizadas, para que cualquier persona pueda completarlas de manera independiente, reconociendo e identificando en cada momento el lugar en el que se encuentra y la relevancia en el conjunto de la identidad local.

Novedades

El viernes, la delegación de Nules en Fitur expondrá otra de las novedades que vienen a completar y mejorar su oferta turística: la adhesión a la Red Española de Destinos por la Diversidad.

Entre los soportes que se han creado para hacer llegar de la manera más eficiente posible la imagen de Nules a quienes no conocen esta localidad, se encuentra un vídeo promocional, también presentado en la feria. 'Siempre es buen momento para descubrir Nules' expone que, a diferencia de otros lugares, «no tiene temporada baja». Así lo defiende Guillermo Latorre al afirmar que «siempre es buena ocasión para visitarnos, porque somos un pueblo dinámico, lleno de actividades de cultura, ocio, deporte y tradiciones».

Valores

Entre los valores que el Ayuntamiento expone en Fitur, destacan singularidades como Mascarell, el único municipio totalmente amurallado de la Comunitat Valenciana; el yacimiento arqueológico de Benicató, que estos días es objeto de una excavación sin precedentes que duplicará la extensión de la zona conocida hasta la fecha; o el hecho de que es el municipio valenciano con más fiestas populares y tradicionales protegidas.

La delegación de Nules participa en la feria con el objetivo de dar a conocer su visión estratégica en este ámbito y lograr el propósito de convertir la localidad en un destino atractivo por sí mismo, dentro de la amplia oferta de la provincia.