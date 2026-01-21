Nules registra 184 contratos y cerca de 8 millones de euros en licitaciones en el último año
Se trata del mayor volumen de contrataciones de la historia reciente del municipio
El Ayuntamiento de Nules, a través de la Concejalía de Contratación, ha alcanzado en 2025 el mayor volumen de contrataciones de su historia reciente, con un total de 184 contratos formalizados y un importe aproximado de 8 millones de euros licitados. Estos datos confirman la consolidación de una gestión más eficiente, planificada y transparente en materia de contratación pública municipal.
El concejal delegado de Contratación del Ayuntamiento de Nules, Adrián Sorribes Herráiz, ha puesto en valor el trabajo realizado por el departamento, subrayando la evolución positiva registrada en los últimos años. “Cuando accedimos a la concejalía en 2023 se realizaron alrededor de 100 contratos; en 2024 fueron 120, y en 2025 hemos alcanzado los 184, lo que demuestra un claro refuerzo en la gestión y planificación de la contratación pública”, ha explicado.
Este incremento en el número de licitaciones públicas en Nules no solo refleja un mayor volumen de actividad administrativa, sino también una apuesta firme por la transparencia y la concurrencia competitiva entre empresas. En este sentido, Sorribes ha destacado que “las licitaciones son la fórmula más transparente para contratar, ya que garantizan la igualdad de oportunidades, permiten obtener mejores servicios y aseguran ofertas económicamente más ventajosas para la administración local”.
Desde la Concejalía de Contratación del Ayuntamiento de Nules se remarca que este esfuerzo tiene un impacto directo en la mejora de los servicios públicos municipales, al tiempo que refuerza la confianza de la ciudadanía en la gestión responsable de los recursos públicos y en el buen funcionamiento de la administración local.
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Un pueblo de Castellón tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire
- Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
- Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”