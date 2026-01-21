Un plato de huevos trufados coloca a un restaurante de Castellón entre los mejores de un concurso gastronómico

Un restaurante de la provincia ha logrado situarse entre los mejores de un destacado concurso gastronómico gracias a un plato de huevos trufados inspirado en la cocina tradicional del interior de Castellón.

Se trata del restaurante Vinatea, de Morella, cuya propuesta le ha permitido ganar el segundo premio en la octava edición del Concurso de Trufa valenciana de Andilla, uno de los certámenes más reconocidos dedicados a la trufa negra a nivel autonómico, celebrado este lunes en el edificio Veles e Vents de la Marina de València.

Foto de los chefs de Vinatea preparando su plato en el concurso gastronómico. / Mediterráneo

El primer premio fue para el restaurante Mengem, del Cabanyal de València, mientras que el tercer puesto recayó en Kawori, también de la capital del Túria, completando así el podio de esta edición. La cita reunió a algunos de los establecimientos más destacados del panorama gastronómico valenciano.

Detrás del plato premiado de Vinatea se encuentra la chef Ángela Milián, que pone en valor la relevancia de este reconocimiento, destacando el alto nivel de los participantes y la reputación del certamen, en el que se presentó con una reinterpretación de los huevos trufados propios de las comarcas del interior de Castellón.

La chef de Vinatea, Ángela Milián, con el diploma acreditativo del segundo premio. / Mediterráneo

“Estamos realmente satisfechos de haber competido en un concurso con tanto nivel. Nos vamos contentos por haber podido dar a conocer una propuesta que bebe de la tradición de la comarca de Els Ports”, ha señalado Milián, quien define su cocina como una cuina de territori, basada en el producto, la tradición y un toque de innovación.

Sobre el restaurante

Vinatea abrió sus puertas en 1988 en Morella, capital de la comarca de Els Ports, y a lo largo de su trayectoria ha sido reconocido por diversas guías gastronómicas por la calidad de su producto y la creatividad de su cocina.

El jurado del concurso estuvo presidido por el chef del restaurante Simposio, Roger Julián, y contó con la participación de los críticos y especialistas Rubén Fenollar, Pedro G. Mocholí, Mónica Morales y Javier Andrés.