Un pueblo de Castellón advierte que tras el temporal "no es seguro" ir a la playa: hay corrimientos de tierra

El temporal Harry provocó ayer que la costa de Castellón sufriera fuertes oleajes, con el agua invadiendo los paseos marítimos e incluso las vías de acceso a los mismos. Hoy el episodio ha remitido, pero ha dejado consecuencias en municipios del litoral.

Como por ejemplo en Peñíscola, donde el Ayuntamiento ha advertido que no es seguro acceder a una de las playas de la localidad. "Tras las primeras revisiones después del la remisión del temporal marítimo, advertimos a la población: las estructuras de madera y accesos en la Playa Norte no son seguras".

El Ayuntamiento recomienda no acceder a la playa Norte. / Ayuntamiento de Peñíscola

El problema, indican desde el consistorio, es que presentan "roturas" y resultan "inestables".

"No accedan a la playa, hay riesgo de corrimientos de arena", insisten.