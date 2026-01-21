La Vall d’Uixó activa un WhatsApp para resolver incidencias más rápido

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio de WhatsApp para mejorar la comunicación con la ciudadanía y agilizar la resolución de incidencias y desperfectos en la vía pública. El objetivo es ser “más próximos, más rápidos y más eficientes” en el mantenimiento de los barrios y calles de la ciudad, tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo, Vicente Pitarch.

A través de este nuevo canal, cualquier vecino o vecina que detecte una anomalía en su barrio o calle puede comunicarlo directamente al Ayuntamiento guardando en sus contactos el número 620 916 588 y enviando un mensaje de WhatsApp con una foto y la dirección exacta donde se encuentra la incidencia.

Este servicio permite comunicar problemas concretos como bancos o juegos infantiles rotos, papeleras que hay que reponer, baches en el asfalto o desperfectos en aceras, entre otras incidencias habituales del día a día. “La ciudadanía se convierte así en nuestros ojos sobre el terreno, ayudándonos a detectar y solucionar problemas de manera más ágil”, ha destacado Pitarch.

Una vez recibida la comunicación, el Ayuntamiento da curso a la petición, realiza el seguimiento correspondiente y garantiza su trazabilidad. La persona usuaria recibirá un mensaje confirmando la recepción del aviso y también será informada cuando la incidencia haya sido resuelta o reparada. Las actuaciones “se atenderán con la mayor brevedad posible, priorizando aquellas que tengan un carácter más urgente, con la voluntad de mejorar los tiempos de respuesta”.

“El WhatsApp es un canal que prácticamente toda la gente conoce y utiliza, y permite enviar información de manera inmediata”, ha señalado el concejal. Así, el objetivo de esta nueva iniciativa es “facilitar al máximo la forma de contactar con el Ayuntamiento para mejorar entre todas y todos los espacios públicos de la Vall”.

Pitarch ha remarcado que “aunque estamos inmersos en un proceso de transformación de la ciudad, con grandes inversiones y proyectos estratégicos, no olvidamos el mantenimiento cotidiano ni las pequeñas cosas que mejoran el día a día”. Con este nuevo canal de WhatsApp, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó refuerza su modelo de gestión basado en la proximidad, la escucha activa y la mejora constante del espacio público.

Alumbrado público

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se recuerda que las incidencias relacionadas con el alumbrado público —como farolas fundidas, encendidas durante el día o averías— deben comunicarse a través del teléfono de atención 24 horas 864 879 011, al que hay que llamar directamente (no por WhatsApp ni mensajes). Este servicio ya está operativo desde hace meses y está funcionando de manera muy positiva.