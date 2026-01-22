1,1 milions d’euros per a reforçar la prevenció d’incendis als boscos de Xert
L'actuació ja ha permés adequar prop de 50 quilòmetres de pistes forestals al terme municipal
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat el municipi de Xert per a conéixer de primera mà els treballs de restauració de la xarxa bàsica de pistes forestals, greument afectada per les intenses precipitacions registrades durant els mesos d’octubre i novembre de 2024.
Martínez Mus ha destacat que la inversió destinada ascendeix a 1,1 milions d’euros, una actuació que ja ha permés adequar prop de 50 quilòmetres de pistes forestals al terme municipal, tot i que els treballs continuen en execució.
Els danys provocats per les pluges a Xert incloïen ferm disgregat, formació de càrcaves que dificultaven la circulació, així com cunetes erosionades i un deteriorament general del paviment existent. Per a donar resposta a aquesta situació, s’han dut a terme diverses actuacions com ara el desbrossament i neteja de la vegetació adjacent als camins, el compactat de les pistes i l’aplicació de tractaments de formigó i asfalt.
Segons ha explicat el vicepresident, aquestes actuacions formen part d’un pla global de recuperació de les infraestructures forestals de les províncies de València i Castelló, on les riuades van afectar un total de 2.755 quilòmetres de pistes forestals, dificultant l’accés als espais naturals i la tasca dels equips d’emergència i extinció d’incendis.
La Generalitat Valenciana ha destinat una inversió global de 93 milions d’euros amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’accessibilitat en zones forestals d’alt valor ambiental, així com reforçar la prevenció davant incendis forestals. En una primera fase, els treballs es van centrar a fer transitables les pistes abans de la campanya d’estiu, mentre que actualment les actuacions busquen la reparació integral i definitiva de les infraestructures forestals.
Pla de recuperació en tres fases
El pla de recuperació forestal s’estructura en tres fases diferenciades. La primera fase, de diagnòstic, va permetre identificar els danys en milers de quilòmetres de pistes afectades. La segona fase se centra en l’obertura d’accessos a zones prioritàries, facilitant així la intervenció dels serveis d’emergència i les tasques de prevenció.
Finalment, la tercera fase contempla la reconstrucció definitiva de pistes, ponts i murs, i es mantindrà activa fins a completar la recuperació total de les zones afectades.
Martínez Mus ha subratllat el compromís de la Generalitat amb la conservació del patrimoni natural valencià, apostant per infraestructures forestals resilients i sostenibles que garantisquen la protecció del medi ambient i la seguretat de les persones que hi viuen.
