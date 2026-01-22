Benicàssim: Un destino familiar
El municipio oferta planes para familias que buscan experiencias inolvidables
Mediterráneo
Benicàssim consolida su posición como uno de los destinos familiares más completos del Mediterráneo, un modelo turístico que se ha convertido en eje clave de su desarrollo económico y social.
En Fitur 2026, el municipio se presenta bajo el lema Vive un Benicàssim muy vivo, durante todo el año, destacando una oferta pensada para familias que buscan experiencias seguras, variadas y de calidad más allá de la estacionalidad.
El turismo familiar se ha revelado como un segmento esencial por su capacidad de generar estancias más largas, un consumo diversificado y una fidelización duradera del visitante.
En este contexto, Benicàssim ofrece más de seis kilómetros de playas de arena fina, todas ellas certificadas con Bandera Azul, servicios de accesibilidad y propuestas de ocio adaptadas a todas las edades, desde zonas de juegos hasta bibliotecas del mar.
Patrimonio histórico y cultural
A esta oferta se suma un patrimonio histórico y cultural convertido en recurso educativo y experiencial. La Ruta de las Villas, la Torre de Sant Vicent o el Desert de les Palmes permiten descubrir la historia y el entorno natural del municipio de forma didáctica, fomentando un turismo que combina aprendizaje, sostenibilidad y disfrute compartido.
Además, la programación de eventos y festivales infantiles refuerza este posicionamiento. Iniciativas como Imagina Benicàssim, Torre a la Vista o el programa Benicàssim Kids evidencian una planificación continuada que trasciende la temporada estival y dinamiza el destino durante todo el año.
Más oferta
Rutas cicloturísticas, la Vía Verde, parques de ocio, instalaciones deportivas y espacios naturales completan una propuesta integral que responde a las nuevas demandas del viajero familiar.
Benicàssim demuestra así que apostar por el turismo en familia no solo mejora la experiencia del visitante, sino que contribuye a un modelo turístico más equilibrado, sostenible y competitivo.
Además, el área de Turismo del Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con el sector empresarial y los agentes turísticos locales para adaptar alojamientos, restauración y servicios a las necesidades específicas de las familias, adheridos la red de turismo familiar Tour&Kids que acredita una oferta especializada y adaptada para las familias, una iniciativa que refuerza la calidad del destino, mejora la competitividad del tejido económico local y consolida a Benicàssim como un referente.
