Benicàssim retoma Sant Antoni tras la suspensión por el trágico accidente de tren de Córdoba con la mirada puesta en Paellas

Benicàssim reanudó este jueves los actos de las fiestas de Sant Antoni tras el parón decretado por respeto a las víctimas del accidente de tren de Córdoba, con una soleada jornada que devolvió el pulso festivo a las calles y puso el foco en los primeros festejos taurinos del programa y en una de las citas más divertidas, la carrera de Autos Locos.

El regreso de la actividad festiva arrancó al mediodía con el encierro y exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Jaime Tárrega Lucas, primer acto taurino de estas fiestas, que marcó un punto de inflexión en la programación y congregó a numerosos aficionados en el recinto, que disfrutaron primero de la entrada por el paseo Pérez Bayer, sin incidentes, y posteriormente en el interior del coso.

A primera hora de la tarde la III Carrera de Autos Locos volvió a convertirse en uno de los momentos más singulares de la jornada. Las peñas tomaron las calles de Santa Àgueda, La Viña y Santo Tomás con vehículos de fabricación casera, sin motor y diseñados expresamente para la ocasión, en un recorrido que combinó humor, creatividad y participación, con protecciones obligatorias y un ambiente festivo con público animando desde las aceras.

La agenda del jueves se completó con propuestas culturales y familiares, como la inauguración de la exposición de Joan Alvado Les balades de corall en el Centre Cultural Melchor Zapata y la muestra Be Kind de Ana Sansano en Villa Elisa, además de la fiesta infantil con Globotraca, talleres y un curso de iniciación al material pirotécnico infantil en el recinto de fiestas.

La tarde continuó con una nueva exhibición de vacas a cargo de la ganadería de Iván Miró ‘Bous la Ribera’, con la colaboración de la Asociación Cultural Taurina, reforzando el protagonismo del apartado taurino en el arranque efectivo de Sant Antoni.

Los aficionados, disfrutando de los primeros actos taurinos de las fiestas de Benicàssim este jueves. / Eva Bellido

Mirada puesta en el Día de las Paellas

Tras esta jornada de transición, Benicàssim encara este viernes el Día de las Paellas, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, que volverá a convertir el casco urbano en un gran punto de encuentro gastronómico y musical. El municipio ha repartido ya el 96% de las 1.350 ubicaciones habilitadas para cocinar paella en las calles, en una edición que se prevé multitudinaria y que suele reunir a más de 35.000 personas.

La jornada arrancará a primera hora con la despertà y el tradicional almuerzo solidario, antes del inicio oficial del Día de las Paellas al mediodía. A partir de la tarde, más de 30 actuaciones llenarán calles y plazas de música en directo, con conciertos repartidos por todo el centro, además del tardeo en la carpa de fiestas y los grandes espectáculos nocturnos.

Con motivo de esta cita, el consistorio ha reforzado el transporte público bajo el lema Disfrutar del Día de las Paellas dejando el coche en casa, con servicio extraordinario de bus circular durante todo el día y la madrugada, así como refuerzos en la línea interurbana con Castellón hasta las cinco de la madrugada.