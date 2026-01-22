Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Cambios en el Carnaval 2026 de Alcalà de Xivert: todos los actos

Dan a conocer el concurrido programa con los diferentes desfiles de Alcalà y Alcossebre

Imagen de archivo del Carnaval de Alcalà de Xivert.

Imagen de archivo del Carnaval de Alcalà de Xivert. / MEDITERRÁNEO

Juanfran Roca

El desfile principal de los carnavales 2026 tendrá nuevo horario para esta edición de la fiesta. El Ayuntamiento de Alcalà ha tenido a bien adelantarlo una hora. Así, el desfile arrancar desde el paseo Héroes de Marruecos el sábado 14 de febrero a las 21.00 horas y no a las 22.00 horas. Así se evitará terminar tan tarde, en la madrugada del domingo. El resto de los desfiles mantiene el horario de ediciones atrás.

Ya se ha dado a conocer el programa del Carnaval 2026, tanto en Alcalà como en Alcossebre, ya que se celebra en dos fines de semanas seguidos. En Alcalà tendrá lugar del 13 al 15 de febrero. Arrancará todo el viernes 13 a las 22.00 horas con el desfile de inicio de la fiesta. Y para el sábado y el domingo quedarán las dos grandes citas con los desfiles y el entierro de la sardina.

El sábado 14 a las 16.30 horas será el desfile infantil con la presencia de la reina Vega Caldés Roca.

Vega Caldes, reina infantil.

Vega Caldes, reina infantil del Carnaval de Alcalà y Alcossebre. / Juan Francisco Roca

Y por la noche a las 21.00 horas el desfile principal con la reina mayor Mariam Gimeno Soriano (se esperan unas once collas muy concurridas de participantes). Ambos saldrán del paseo Héroes de Marruecos y discurrirán por las principales calles de este municipio.

Mariam Gimeno Soriano, reina del Carnaval.

Mariam Gimeno Soriano, reina del Carnaval de Alcalà y Alcossebre. / Juan Francisco Roca

El domingo 15, a las 18 horas, será el entierro de la sardina.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que siete días después arrancarán los carnavales en el núcleo costero de Alcossebre, del 20 al 22, lo que garantiza dos fines de semana llenos de colorido, ingenio, alegría y mucha diversión.

Programación del Carnaval de Alcalà.

Programación del Carnaval de Alcalà. / Ajuntament d'Alcalà

Programación del Carnaval de Alcossebre.

Programación del Carnaval de Alcossebre. / Ajuntament d'Alcalà.

Collas participantes en el Carnaval.

Collas participantes en el Carnaval. / Ajuntament d'Alcalà

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
  2. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  3. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  4. Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
  5. Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación
  6. Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
  7. Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
  8. Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”

L'Alcora sale de tapas este fin de semana con siete restaurantes y propuestas creativas

L'Alcora sale de tapas este fin de semana con siete restaurantes y propuestas creativas

El desfile principal del Carnaval en Alcalà se adelantará una hora

El desfile principal del Carnaval en Alcalà se adelantará una hora

Cena de gala, mercado gastronómico y feria: así será el fin de semana clave de la Festa de la Carxofa en Benicarló

Benicàssim retoma Sant Antoni tras la suspensión por el trágico accidente de tren de Córdoba con la mirada puesta en Paellas

Benicàssim retoma Sant Antoni tras la suspensión por el trágico accidente de tren de Córdoba con la mirada puesta en Paellas

Orpesa se proyecta en la feria como un destino experiencial y sostenible

Orpesa se proyecta en la feria como un destino experiencial y sostenible

Cabanes potencia su apuesta pionera por el cicloturismo ‘slow’

Cabanes potencia su apuesta pionera por el cicloturismo ‘slow’

FITCarrer, la apuesta de turismo cultural de Vila-real

FITCarrer, la apuesta de turismo cultural de Vila-real

Onda mejora la accesibilidad y la atención en su centro de personas mayores

Onda mejora la accesibilidad y la atención en su centro de personas mayores
Tracking Pixel Contents