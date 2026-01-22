Cambios en el Carnaval 2026 de Alcalà de Xivert: todos los actos

El desfile principal de los carnavales 2026 tendrá nuevo horario para esta edición de la fiesta. El Ayuntamiento de Alcalà ha tenido a bien adelantarlo una hora. Así, el desfile arrancar desde el paseo Héroes de Marruecos el sábado 14 de febrero a las 21.00 horas y no a las 22.00 horas. Así se evitará terminar tan tarde, en la madrugada del domingo. El resto de los desfiles mantiene el horario de ediciones atrás.

Ya se ha dado a conocer el programa del Carnaval 2026, tanto en Alcalà como en Alcossebre, ya que se celebra en dos fines de semanas seguidos. En Alcalà tendrá lugar del 13 al 15 de febrero. Arrancará todo el viernes 13 a las 22.00 horas con el desfile de inicio de la fiesta. Y para el sábado y el domingo quedarán las dos grandes citas con los desfiles y el entierro de la sardina.

El sábado 14 a las 16.30 horas será el desfile infantil con la presencia de la reina Vega Caldés Roca.

Vega Caldes, reina infantil del Carnaval de Alcalà y Alcossebre. / Juan Francisco Roca

Y por la noche a las 21.00 horas el desfile principal con la reina mayor Mariam Gimeno Soriano (se esperan unas once collas muy concurridas de participantes). Ambos saldrán del paseo Héroes de Marruecos y discurrirán por las principales calles de este municipio.

Mariam Gimeno Soriano, reina del Carnaval de Alcalà y Alcossebre. / Juan Francisco Roca

El domingo 15, a las 18 horas, será el entierro de la sardina.

Cabe recordar que siete días después arrancarán los carnavales en el núcleo costero de Alcossebre, del 20 al 22, lo que garantiza dos fines de semana llenos de colorido, ingenio, alegría y mucha diversión.

Programación del Carnaval de Alcalà. / Ajuntament d'Alcalà

Programación del Carnaval de Alcossebre. / Ajuntament d'Alcalà.