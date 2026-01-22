Centros de Nacimiento: Un proyecto de innovación para la maternidad que se materializa en Nules

Desde hace semanas, en el solar municipal que se encuentra en la avenida Europa de Nules están construyendo una casa de madera que ha despertado mucha curiosidad entre los vecinos. Pocos saben que se trata de la materialización de un proyecto de innovación con financiación europea, centrado en mejorar la asistencia a las mujeres embarazadas y los neonatos.

El punto de partida de ese proyecto se remonta al año 2023, cuando desde la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), se presentó una iniciativa para optar a los fondos que gestiona la Agencia Valenciana de Innovación (Ivace+) que fue aprobada.

En su desarrollo, además de la mencionada fundación, se han implicado la Universidad Politécnica de València, el Instituto Tecnológico de la Cerámica, además de varias empresas de la zona como Fustecma, Hidromasajes ECA y Ablaze.

Su objetivo es tan sencillo como ambicioso: impulsar la creación e implantación de los Centros de nacimiento. En concreto, este proyecto pretende «desarrollar un modelo de atención que incorpore diseños de espacios, materiales y equipamientos innovadores, que tengan en cuenta las necesidades de las familias y el rigor de la calidad clínica», tal y como lo presentan desde Naixem, la plataforma interdisciplinar que integra a todos los profesionales que forman parte del proyecto.

¿Y qué es un Centro de Nacimiento? Son espacios «para ofrecer una atención al parto segura y de calidad, garantizando los estándares sanitarios necesarios, sin necesidad de ingreso hospitalario en los casos de embarazos de bajo riesgo», precisan. Defienden que dar a luz «es un proceso fisiológico y vital, y no una situación quirúrgica», razón por la que apuestan por «priorizar una atención cercana, respetuosa y centrada en las necesidades de cada mujer».

Partos normales

Son espacios liderados por matronas, que «ofrecen continuidad de cuidados a las mujeres de baja complejidad durante el embarazo, el parto y las primeras semanas de vida del bebé», y aunque pueden ser independientes o separados del hospital de referencia, este proyecto se centra en los Centros de nacimiento adosados y comunicados con el hospital.

Uno de los resultados finales es este espacio físico, «que ha sufrido muchas dificultades para encontrar ubicación», aseguran. Finalmente, «gracias a la implicación del Ayuntamiento de Nules, va a ser una realidad».

El módulo construido en Nules «es un pabellón expositivo», es decir, no va a utilizarse para partos reales, sino como un lugar que podrán visitar asociaciones, profesionales, usuarias, en el que conocerán las características de estos espacios, en los que se están utilizando materiales innovadores que ofrecerán las garantías de seguridad y confortabilidad «que una madre cuando experimenta el nacimiento de su bebé».

Cómo serán

Es el caso del mobiliario desarrollado por la empresa Fustecma, o la bañera, diseñada con la participación de matronas, mujeres y la Escuela de Arquitectura y Diseño de València, desarrollada con la participación de una empresa de Vila-real que se encargará posteriormente de comercializarla.

El pavimento cerámico también ha sido desarrollado desde la innovación por el ITC, con la participación de Saloni, «un azulejo con aspecto domiciliario, pero desarrollado con criterios de seguridad y asepsia, adecuado para un entorno de esas características».

En el interior del pabellón Naixem de Nules, además de esa bañera y de muestras de ese revestimiento cerámico, habrá «una maqueta de define cómo deberían ser estos centros y unos paneles expositivos donde se explicará el proyecto».

Se trata de un trabajo de gran envergadura, «con una financiación muy importante», que ya ha completado su fase de investigación. Como indican desde Naixem, «el proyecto teórico y la guía de implementación de los centros de nacimiento están completados».

Dado el respaldo que Nules ha dado a la propuesta, que de este modo ha logrado superar los obstáculos con los que se estaba encontrando para completarlo desde un punto de vista práctico, el municipio será el lugar escogido para organizar un congreso nacional en el que se explicará y se difundirá el proyecto.

En definitiva, Naixem busca promover cambios en los procesos de nacimiento con la creación de espacios «que combinen la rigurosidad tecnológica y clínica, y la seguridad de los entornos quirúrgicos, con la calidez de los hogares», de manera que se ofrezcan garantías de seguridad y reducción de infecciones, con soluciones arquitectónicas que «contemplen la perspectiva de género de forma transversal», con la participación activa de instituciones y empresas valencianas.

Desde el Ayuntamiento de Nules, el concejal de Sanidad, Ramón Martínez, explica que la cesión del terreno se ha hecho por tres años. Transcurrido ese tiempo, la casa tal y como está diseñada «la reutilizaremos y la destinaremos para usos municipales», ya sea en esa misma ubicación o en otra que se considere más adecuada, «porque es desmontable».