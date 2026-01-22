Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim

Costas ha desbloqueado el procedimiento que permitirá la puesta en marcha del futuro Botavara de la playa Els Terrers de Benicàssim, cerrado desde hace más de un año tras el fin de la anterior concesión.

La publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado del anuncio del Servicio Provincial de Costas activa el proceso administrativo necesario para recuperar este emblemático espacio situado en dominio público marítimo-terrestre, que volverá a destinarse a bar-restaurante y a usos socioculturales frente al mar.

El anuncio supone el primer paso formal tras el cierre del establecimiento en noviembre de 2024, una vez agotadas las prórrogas de la concesión anterior. Desde entonces, el Ayuntamiento había solicitado a Costas la renovación de la concesión en las mismas condiciones, un trámite que ahora entra en su fase decisiva con la apertura del periodo de información pública.

En este sentido, el concejal de Patrimonio, Carlos Díaz, ha explicado que la publicación responde a un procedimiento obligatorio previsto en la legislación de Costas, que permite a cualquier persona o entidad presentar alegaciones o proyectos alternativos durante el plazo establecido. En caso de no producirse oposición ni propuestas alternativas, la concesión será otorgada al Ayuntamiento, que es quien la ha solicitado.

Ubicación del espacio

Información pública y plazos

El procedimiento contempla un plazo de 20 días hábiles de exposición pública, comprendido entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2026. Durante este periodo se puede consultar la documentación del proyecto y presentar alegaciones conforme a la normativa administrativa.

La solicitud afecta a una superficie aproximada de 300 m2 de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, correspondientes al edificio de la Administración General del Estado conocido como La Pecera, ubicado en la playa Els Terrers.

Un proyecto con los mismos usos

La propuesta municipal mantiene los usos y la configuración del espacio que tenía la concesión anterior. El proyecto contempla una zona cerrada destinada a uso cultural asociado a un servicio de bar o bar-restaurante, una zona de aseos públicos, un ascensor para mejorar la accesibilidad desde la avenida Ferrandis Salvador hasta la playa y una terraza exterior frente al mar.

La zona porticada situada a cota de playa quedará libre de ocupación y se prevé además la construcción de una nueva rampa peatonal para facilitar el acceso. El proyecto incluye también la conexión de las aguas residuales al alcantarillado municipal.

Próximo paso: licitación pública

Una vez finalice el periodo de información pública y, si no se presentan alegaciones que frenen el proceso, Costas otorgará la concesión administrativa al Ayuntamiento. Tras ello, el consistorio deberá abonar el canon correspondiente y formalizar la documentación, lo que permitirá sacar a licitación la explotación del espacio para que las empresas interesadas puedan presentar sus proyectos.

La concesión solicitada por el Ayuntamiento plantea un plazo de hasta 30 años, atendiendo a la inversión necesaria para la adecuación del espacio y a su periodo de amortización.

Obras antes de la reapertura, prevista en 2027

Antes de la reapertura será necesaria una intervención importante en el espacio, especialmente en la terraza de madera, muy expuesta al ambiente marino. Será preciso definir un proyecto constructivo que incluya la renovación de la terraza, la mejora de la accesibilidad y la adecuación de los aseos.

El calendario estimado contempla varios meses para la redacción del proyecto, la tramitación administrativa, que deberá contar con la supervisión y aprobación de Costas, y la ejecución de las obras, por lo que la puesta en marcha del nuevo restaurante todavía deberá esperar, con la mirada puesta más hacia la temporada del 2027.