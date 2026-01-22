Cabanes potencia su apuesta pionera por el cicloturismo ‘slow’

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid es el escenario ideal para «difundir Cabanes como un pionero en el cicloturismo slow», ha explicado la alcaldesa del municipio de la Plana Alta, Virginia Martí. El municipio se ha convertido durante los últimos años en una de las referencias de esta modalidad turística que aúna deporte, paisaje y accesibilidad a muchos públicos, para disfrutar de espacios de gran valor natural.

En base a ello se desarrolla el papel de Cabanes en la muestra internacional. «Nos hemos reunido con turoperadores, agencias y empresas líderes en el sector turístico para explorar nuevas ideas que nos aporten mayor valor diferencial en nuestra oferta a los visitantes. Hemos escuchado propuestas que mejorarán, por ejemplo, nuestra accesibilidad en muchas rutas, puesto que ya tenemos dos totalmente accesibles. Nuestra apuesta por el cicloturismo viene de lejos y comprobamos que tiene éxito», ha valorado Martí, quien ha estado acompañada por la responsable de la Oficina de Turismo local, Alicia Puig, y parte de la dirección de la asociación turística Plana de l’Arc. De esta manera, la dirección estratégica tanto de Cabanes como de Plana de l’Arc trabajan de la mano para «afianzar el turismo en la zona y diferenciar un territorio único para esta modalidad cicloturista».

El municipio ha mantenido numerosas reuniones. / Mediterráneo

La estrategia de los últimos años de Cabanes es clara respecto a la difusión de su potencial y la atracción de visitantes. «Somos un pueblo que disfruta de un paisaje dicotómico e inmenso. Unimos el mar y la montaña y dos parques naturales únicos: el Prat Cabanes-Torreblanca y el Desert de les Palmes», expresó la alcaldesa del pueblo, quien indicó que «también hemos potenciado la marca Cabanes como tierra de civilizaciones. El Arco Romano ha sido un enclave definitorio en la identidad del pueblo, así como la mítica Via Augusta romana, que atraviesa el término y sigue pudiéndose recorrer. El cicloturismo cobra todo su sentido para disfrutar del paisaje de forma tranquila, accesible y con la posibilidad de conocer el rico patrimonio cultural y gastronómico local».