Orpesa se proyecta en la feria como un destino experiencial y sostenible

Orpesa está presente en Fitur 2026 con una ambiciosa estrategia promocional bajo el lema Lo mires como lo mires, Oropesa del Mar siempre, con la que el municipio busca conectar emocionalmente con los visitantes y mostrar su esencia mediterránea como destino para disfrutar todo el año. La participación en la feria se consolida como una acción clave para seguir avanzando en un modelo turístico basado en la calidad, la desestacionalización y la colaboración público-privada.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del proyecto Magic World, en el que se dieron a conocer las actuaciones y mejoras previstas en el complejo turístico ubicado en Orpesa, así como los proyectos que se desarrollarán en 2026. Estas iniciativas están orientadas a reforzar la oferta de ocio, alojamiento y experiencias dirigidas a distintos perfiles.

El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, ha subrayado que estos proyectos refuerzan la imagen de Orpesa como un destino en constante evolución, generador de empleo y dinamizador de la economía.

Sorteo y gastronomía

La participación del público es uno de los ejes principales de la acción promocional, por ello los visitantes pueden participar en un sorteo en Instagram siguiendo la cuenta oficial @oropesa_del_mar y compartiendo imágenes de su visita. El primer premio es un iPhone 17 y el segundo, un kit completo de playa.

La gastronomía local también tendrá un papel destacado con un showcooking con degustación de una receta tradicional, que se celebrará mañana a las 13.30 h de la mano de la Asociación de Hostelería d’Orpesa.

Folclore y tradición

También el folclore y la tradición oropesina cobrarán especial protagonismo, ya que la Sociedad Oropesina de Cultura (SOC) presentará el cartel de la XXIV edición de La Trobà d’Orpesa, una Feria de Oficios, Costumbres, Tradiciones y Productos Artesanales, con más de veinte años de trayectoria, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo y está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. La promoción del evento se acompañará de pasacalles a cargo de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa y una muestra folclórica de la Escola de Danses Orpesa, que celebra su 25º aniversario.

En Fitur, Orpesa plasma su fortaleza como uno de los destinos turísticos más relevantes de la Comunitat Valenciana, con una oferta familiar, deportiva, cultural, gastronómica y náutica consolidada. Cabe señalar que el municipio cuenta con ocho playas reconocidas por su calidad y gestión medioambiental, y avaladas por 23 distintivos oficiales.

Noticias relacionadas

La oferta se completa con 37.900 plazas de alojamiento, una amplia propuesta de ocio activo, turismo de salud —con el proyecto Pontiana Mediterranean Thalasso—, festivales culturales y musicales, una intensa agenda deportiva nacional e internacional y un puerto deportivo con más de 700 amarres.