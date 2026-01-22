La hoguera de Sant Antoni enfrenta a un vecino y al Ayuntamiento en un pueblo de Castellón

La Mata, en la comarca de Els Ports, celebrará este fin de semana la tradicional fiesta de Sant Antoni, una de las más emblemáticas del municipio. La edición de este año llega marcada por la polémica en torno a la hoguera de les tronques, el fuego donde históricamente los vecinos realiza las tradicionales torraes de carne.

El conflicto gira en torno a una vivienda situada justo en el porche donde se instala la hoguera, un emplazamiento que se ha mantenido durante generaciones. El inmueble pertenece actualmente a Manolo Carbó, desde que pasó a sus manos tras una herencia familiar. El propietario sostiene que la casa está catalogada como casa-palacio y cuenta con protección integral, según la documentación oficial que ha trasladado al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha instalado una lona ignífuga como medida preventiva. / Javier Ortí

"A nadie le gusta que pongan la hoguera en su casa"

Carbó insiste en que no está en contra de la fiesta de Sant Antoni, pero considera que la cercanía del fuego provoca daños, especialmente en elementos de madera como los cabirones. “A nadie le gusta que le pongan la hoguera en su casa”, afirma, y reclama que se traslade a otro punto fuera del porche, lejos de su vivienda.

Además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y de la Conselleria, donde una arquitecta ya estaría estudiando la situación. “Las leyes han cambiado y hoy estos hechos son punibles. Preferiría no llegar a la justicia y que se cambie la hoguera de motu proprio”, señala.

Cartel informativo colgado por el Ayuntamiento. / Javier Ortí

"Jamás hemos tenido ningún problema"

Desde el Ayuntamiento de la Mata, el alcalde, Jorge Royo, defiende la continuidad de la celebración en su ubicación tradicional. Recuerda que ya se presentaron alegaciones similares en el pasado que no fueron aceptadas y subraya que “en la vida no hemos tenido ningún problema”.

El consistorio asegura haber adoptado medidas preventivas, como la colocación de una lona ignífuga para proteger la vivienda, y mantiene su disposición al diálogo. “Tenemos la mano tendida para hablar las veces que haga falta. La fiesta de Sant Antoni es sagrada, pero queremos el mejor acuerdo posible para la vecindad”, afirma.

Detalle del porche donde suelen encender la 'foguera de les tronques'. / Javier Flores

Por su parte, otros vecinos, como los mayorales, señalan que la hoguera de les tronques siempre se ha hecho en ese mismo lugar y forma parte esencial de la identidad festiva del pueblo. Mientras continúan las conversaciones entre las partes, La Mata sigue adelante con los preparativos de Sant Antoni, que este fin de semana incluirá hogueras, torrades, bendición de animales y actos populares compartidos con otros municipios de la zona.

La resolución definitiva del conflicto queda a la espera de la evolución del diálogo y de lo que determinen las autoridades competentes.