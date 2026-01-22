Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Buscan fomentar el tardeo

L'Alcora sale de tapas este fin de semana con siete restaurantes y propuestas creativas

Los establecimientos participantes ofrecerán creaciones elaboradas a un precio popular de 4 euros

Foto de archivo de una tapa.

Foto de archivo de una tapa. / Daniel Tortajada

R. D. A.

L'Alcora

L'Alcora se prepara para vivir este fin de semana una nueva edición de su Ruta de la Tapa, una cita ya consolidada que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del mejor tardeo gastronómico en la capital de l’Alcalatén. En esta ocasión, siete bares y restaurantes de la localidad se suman a la iniciativa, ofreciendo tapas elaboradas a un precio popular de 4 euros.

Los establecimientos participantes en esta edición de 2026 son Route 66, Riscla, Rock’n Beer, Reina, La Gioconda, Mac Numm y Deu Minuts, que han diseñado propuestas creativas y variadas para mostrar el talento culinario local.

Entre las elaboraciones destacan la flor de alcachofa con virutas de jamón y foie o el brioche de papada a baja temperatura con salsa kimchi del Route 66; la patata rellena de pollo y camembert o la torrija con helado de vainilla de El Riscla; o las originales propuestas de Deu Minuts, como los krustycrocs de gamba roja o el taco de costilla desmigada en salsa barbacoa.

Completan la ruta el pincho de carrillera y la samosa de bacón y queso de cabra de Reina; la cochinita pibil sincronizada y las croquetas de pollo estofado de Mac Numm; los piquillos rellenos de Rock’n Beer; y las apuestas de La Gioconda con milhojas de setas y mini burger carbonara.

Dinamizar el consumo

El presidente de Hosturialc, Vicente Albalat, ha destacado que la ruta “es una manera de fomentar el tardeo, dinamizar el consumo y mostrar la creatividad y el nivel gastronómico de los locales de l’Alcora”, avanzando que la asociación continuará impulsando otras iniciativas gastronómicas a lo largo del año.

Por su parte, la concejala de Comercio y Hostelería, Amparo Segura, ha reafirmado el respaldo municipal al sector, subrayando el apoyo a eventos consolidados como el Mesón Gastronómico de la Pascua Taurina o la tradicional Ruta del Caragol durante las Fiestas del Cristo.

Noticias relacionadas y más

Hosturialc, constituida en 2019, agrupa actualmente a cerca de 30 establecimientos de hostelería y restauración del municipio y mantiene abierta la adhesión a nuevos locales, con el respaldo del Ayuntamiento a través de las concejalías de Hostelería, Turismo y Comercio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
  2. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  3. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  4. Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
  5. Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación
  6. El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
  7. Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
  8. Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal

Benicàssim retoma Sant Antoni tras la suspensión por el trágico accidente de tren de Córdoba con la mirada puesta en Paellas

Benicàssim retoma Sant Antoni tras la suspensión por el trágico accidente de tren de Córdoba con la mirada puesta en Paellas

La hoguera de Sant Antoni enfrenta a un vecino y al Ayuntamiento de la Mata

La hoguera de Sant Antoni enfrenta a un vecino y al Ayuntamiento de la Mata

L'Alcora sale de tapas este fin de semana con siete restaurantes y propuestas creativas

L'Alcora sale de tapas este fin de semana con siete restaurantes y propuestas creativas

El desfile principal del Carnaval en Alcalà se adelantará una hora

El desfile principal del Carnaval en Alcalà se adelantará una hora

Cena de gala, mercado gastronómico y feria: así será el fin de semana clave de la Festa de la Carxofa en Benicarló

Orpesa se proyecta en la feria como un destino experiencial y sostenible

Orpesa se proyecta en la feria como un destino experiencial y sostenible

Cabanes potencia su apuesta pionera por el cicloturismo ‘slow’

Cabanes potencia su apuesta pionera por el cicloturismo ‘slow’

FITCarrer, la apuesta de turismo cultural de Vila-real

FITCarrer, la apuesta de turismo cultural de Vila-real
Tracking Pixel Contents