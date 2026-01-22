L'Alcora sale de tapas este fin de semana con siete restaurantes y propuestas creativas

L'Alcora se prepara para vivir este fin de semana una nueva edición de su Ruta de la Tapa, una cita ya consolidada que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del mejor tardeo gastronómico en la capital de l’Alcalatén. En esta ocasión, siete bares y restaurantes de la localidad se suman a la iniciativa, ofreciendo tapas elaboradas a un precio popular de 4 euros.

Los establecimientos participantes en esta edición de 2026 son Route 66, Riscla, Rock’n Beer, Reina, La Gioconda, Mac Numm y Deu Minuts, que han diseñado propuestas creativas y variadas para mostrar el talento culinario local.

Entre las elaboraciones destacan la flor de alcachofa con virutas de jamón y foie o el brioche de papada a baja temperatura con salsa kimchi del Route 66; la patata rellena de pollo y camembert o la torrija con helado de vainilla de El Riscla; o las originales propuestas de Deu Minuts, como los krustycrocs de gamba roja o el taco de costilla desmigada en salsa barbacoa.

Completan la ruta el pincho de carrillera y la samosa de bacón y queso de cabra de Reina; la cochinita pibil sincronizada y las croquetas de pollo estofado de Mac Numm; los piquillos rellenos de Rock’n Beer; y las apuestas de La Gioconda con milhojas de setas y mini burger carbonara.

Dinamizar el consumo

El presidente de Hosturialc, Vicente Albalat, ha destacado que la ruta “es una manera de fomentar el tardeo, dinamizar el consumo y mostrar la creatividad y el nivel gastronómico de los locales de l’Alcora”, avanzando que la asociación continuará impulsando otras iniciativas gastronómicas a lo largo del año.

Por su parte, la concejala de Comercio y Hostelería, Amparo Segura, ha reafirmado el respaldo municipal al sector, subrayando el apoyo a eventos consolidados como el Mesón Gastronómico de la Pascua Taurina o la tradicional Ruta del Caragol durante las Fiestas del Cristo.

Hosturialc, constituida en 2019, agrupa actualmente a cerca de 30 establecimientos de hostelería y restauración del municipio y mantiene abierta la adhesión a nuevos locales, con el respaldo del Ayuntamiento a través de las concejalías de Hostelería, Turismo y Comercio.