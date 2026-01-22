Onda mejora la accesibilidad y la atención en su centro de personas mayores

El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en su compromiso con las personas mayores del municipio con la mejora de la accesibilidad del Centro Integral de Mayores (CIM Montí) y el refuerzo de los servicios de atención y asesoramiento que se prestan desde este espacio municipal de referencia.

En concreto, el consistorio ha completado la renovación de la puerta de acceso principal del CIM Montí, una actuación que elimina barreras arquitectónicas y facilita la entrada a personas mayores y usuarios con movilidad reducida, mejorando la seguridad y la comodidad en un edificio de uso diario.

La intervención ha sido financiada mediante una subvención autonómica de más de 6.200 euros, que supone alrededor del 45% del presupuesto total, y se enmarca dentro del Plan de Accesibilidad de Onda que el equipo de gobierno está desplegando progresivamente en edificios públicos y espacios urbanos para avanzar hacia una ciudad más inclusiva.

En este sentido, la concejala de Envejecimiento Activo, Maribel Raigada, ha destacado que la actuación responde directamente a una petición trasladada por los propios usuarios del centro y por la junta del CIM Montí. “Nuestros mayores merecen espacios cómodos, seguros y pensados para respetar su autonomía. Escuchar sus necesidades y darles respuesta forma parte de nuestra manera de gobernar”, ha señalado.

Atención directa y personalizada

Junto a esta mejora en accesibilidad, el Ayuntamiento mantiene activo el servicio de la Oficina de Atención al Mayor, ubicada en el CIM Montí, un recurso clave para acompañar y orientar a las personas mayores en sus gestiones cotidianas.

Durante el año 2025, un total de 48 personas han sido atendidas en esta oficina, donde se ofrece información y asesoramiento sobre cuestiones como revisiones de la ITV, recibos y comunicaciones de Hacienda, solicitud de empadronamientos, instalación de detectores de humo en viviendas, horarios y trámites municipales, así como la inscripción como socios del centro o la participación en cursos, viajes y actividades.

Todas las consultas son atendidas de manera individualizada, ofreciendo respuestas claras y acompañamiento en cada una de las gestiones planteadas, reforzando así la cercanía y el apoyo municipal a las personas mayores.