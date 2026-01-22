Onda mejora la accesibilidad y la atención en su centro de personas mayores
El consistorio ha completado la renovación de la puerta de acceso principal del CIM Montí
El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en su compromiso con las personas mayores del municipio con la mejora de la accesibilidad del Centro Integral de Mayores (CIM Montí) y el refuerzo de los servicios de atención y asesoramiento que se prestan desde este espacio municipal de referencia.
En concreto, el consistorio ha completado la renovación de la puerta de acceso principal del CIM Montí, una actuación que elimina barreras arquitectónicas y facilita la entrada a personas mayores y usuarios con movilidad reducida, mejorando la seguridad y la comodidad en un edificio de uso diario.
La intervención ha sido financiada mediante una subvención autonómica de más de 6.200 euros, que supone alrededor del 45% del presupuesto total, y se enmarca dentro del Plan de Accesibilidad de Onda que el equipo de gobierno está desplegando progresivamente en edificios públicos y espacios urbanos para avanzar hacia una ciudad más inclusiva.
En este sentido, la concejala de Envejecimiento Activo, Maribel Raigada, ha destacado que la actuación responde directamente a una petición trasladada por los propios usuarios del centro y por la junta del CIM Montí. “Nuestros mayores merecen espacios cómodos, seguros y pensados para respetar su autonomía. Escuchar sus necesidades y darles respuesta forma parte de nuestra manera de gobernar”, ha señalado.
Atención directa y personalizada
Junto a esta mejora en accesibilidad, el Ayuntamiento mantiene activo el servicio de la Oficina de Atención al Mayor, ubicada en el CIM Montí, un recurso clave para acompañar y orientar a las personas mayores en sus gestiones cotidianas.
Durante el año 2025, un total de 48 personas han sido atendidas en esta oficina, donde se ofrece información y asesoramiento sobre cuestiones como revisiones de la ITV, recibos y comunicaciones de Hacienda, solicitud de empadronamientos, instalación de detectores de humo en viviendas, horarios y trámites municipales, así como la inscripción como socios del centro o la participación en cursos, viajes y actividades.
Todas las consultas son atendidas de manera individualizada, ofreciendo respuestas claras y acompañamiento en cada una de las gestiones planteadas, reforzando así la cercanía y el apoyo municipal a las personas mayores.
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
- Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación
- Sorpresa en el puerto de Burriana por el amerizaje de una avioneta: 'No hice nada ilegal
- Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”
- El nuevo hotel de lujo de Benicàssim abrirá a finales de este año: tendrá 110 apartamentos suite