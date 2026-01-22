El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
Licitan las obras para preservar y acrecentar los valores patrimoniales, históricos y culturales del castillo
Se trata del principal monumento de Castellnovo, icono y símbolo en lo alto de la localidad
El Ayuntamiento de Castellnovo ha sacado a licitación las obras de consolidación y rehabilitación del Castillo-Palacio de Beatriz de Borja, un conjunto histórico singular y el único recurso patrimonial de la provincia de Castellón incluido bajo la denominación de Territorio Borgia. El contrato cuenta con un presupuesto base cercano a los 546.000 euros.
El inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), presenta todavía un estado general ruinoso que limita su visita pública, pese a las actuaciones realizadas en los últimos años. De hecho, tal y como consta en los pliegos, en la actualidad, pese a su significativo valor patrimonial y las intervenciones realizadas hasta la fecha (parciales) el Castillo se encuentra "en un estado de conservación deplorable, y de máxima urgencia", siendo varios los elementos que corren peligro de derrumbe.
Con esta nueva fase de obras, el Ayuntamiento busca asegurar la estabilidad estructural del castillo-palacio y avanzar en su recuperación patrimonial y funcional.
Actuaciones previstas
Los trabajos previstos -como consta en el proyecto redactado por Ánima Arquitectura- incluyen la restauración de las fachadas pendientes, la consolidación de los restos existentes, el sellado de grietas entre distintas estancias y la reparación de la bóveda de la Glorieta, uno de los elementos arquitectónicos más singulares del conjunto.
De fortaleza romana a palacio renacentista
El castillo, de origen romano, fue reconstruido durante la ocupación musulmana, lo que le dio el nombre de “Castillo Nuevo” o Castellnou, formando parte del sistema defensivo de la madina de Segorbe. Tras ser conquistado por Jaume I en 1233, pasó a Berenguer d’Entença hasta finales del siglo XIII, y más tarde a Guillem d’Esplugues, quien levantó la estructura que se conserva hoy.
A mediados del siglo XV, Beatriz de Borja, hermana de Rodrigo de Borja (Alejandro VI) y casada con Ximén Pérez d’Arenós, recibió el título de baronesa de Castellnovo y transformó la fortaleza en un palacio con influencias renacentistas, rodeado por una doble muralla, de la que la inferior ha desaparecido.
El estilo renacentista se refleja en sus bóvedas, arcos apuntados y defensas, así como en el portal de entrada en recodo que conduce a un patio central rodeado de cuatro estancias, con suelos de azulejos de Manises de los siglos XV y XVI. La torre del Homenaje conserva grandes ventanas de la época de Beatriz. Posteriormente, con la donación a los Folch de Cardona, se realizaron nuevas obras. Aunque las guerras Carlistas y la Guerra Civil provocaron un deterioro, las recientes restauraciones han recuperado la traza renacentista original.
La intervención permitirá además profundizar en el conocimiento del bien y facilitar futuras actuaciones en el resto del inmueble.
"Es un paso importantísimo para Castellnovo, y me atrevería a decir que para la provincia de Castellón, pues se trata de un monumento fundamental en el devenir de una de las familias más importantes de la historia valenciana"
La licitación ahora activada se enmarca en la inversión global anunciada en junio de 2025, cuando el Ayuntamiento informó de una dotación cercana a los 700.000 euros, contando con que 600.000 son del 2% cultural, que corresponden a las obras que licitan ahora.
“Los cerca de 700.000 euros de inversión final suponen una cantidad histórica para nuestro municipio y nuestro Castillo, un emblema de cultura y tradición para nuestro pueblo y un recurso patrimonial único en el territorio”, subrayó entonces el alcalde. "Esta rehabilitación no solo garantizará la conservación del edificio, sino que también contribuirá a su puesta en valor como recurso turístico y cultural para el municipio", apuntó.
De hecho, según recoge la memoria técnica del proyecto, la intervención tiene como objetivo preservar y acrecentar los valores patrimoniales, históricos y culturales del castillo, con la finalidad de destinarlo progresivamente a un uso turístico y cultural de forma segura, permitiendo su accesibilidad y recorrido.
"Es un paso importantísimo para Castellnovo, y me atrevería a decir que para la provincia de Castellón, pues se trata de un monumento fundamental en el devenir de una de las familias más importantes de la historia valenciana. Agradecemos al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana por habernos dado la oportunidad de estar donde estamos ahora, y confiamos en que la Diputación de Castellón participe también de este precioso proyecto", apuntó este lunes a Mediterráneo el alcalde.
De hecho, se trata de uno de los edificios más singulares de la provincia, ya que su tipología constructiva guarda relación con edificios tan singulares como la Lonja de la Seda de Valencia. Es el único edificio que la familia Borja construyó en Castellón.
Intervenciones realizadas en los últimos años
En el pasado, el castillo de Castellnovo ha sido objeto de la realización de diferentes excavaciones arqueológicas, tal y como consta en los pliegos del proyecto. Fueron en los años 1996- 97 cuando se llevaron a cabo unas actuaciones básicas de conservación y consolidación de las estructuras arquitectónicas y los niveles arqueológicos excavados. Además de las citadas intervenciones arqueológicas, en los últimos años se han desarrollado actuaciones tendentes a la consolidación del castillo y de su recinto amurallado, tales como las intervenciones llevadas a cabo en los años 2020 y 2021 en la Torre Albarrana Sur y las ejecutadas durante los pasados ejercicios 2023 y 2024.
Las dos últimas intervenciones llevadas a cabo supusieron las primeras intervenciones de envergadura para la restauración del castillo de Castellnovo. Las actuaciones se centraron en el extremo suroeste del castillo, concretamente en la sala principal (Sala 1) y la sala de negocios (Sala 0), junto a la cual se encontraba el acceso o entrada principal al recinto del castillo, intervenido en 2024 además del extremo noroeste, correspondiente a la sala de la cocina (sala 5).
