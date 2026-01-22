Vila-real: Teatro en estado puro

Vila-real vuelve a Fitur para reivindicar su singularidad en el mundo de las artes de calle. No en vano, es una de las ciudades europeas con más compañías de teatro de calle y su potencia cultural no es nueva, incluso su himno, de 1910, lo refleja: «Visca el poble, feliç bressol d’artistes (Viva el pueblo, feliz cuna de artistas)». Con este valor identitario y su enorme potencial cultural, la ciudad lo pone en relieve.

El Festival Internacional de Teatro de Calle alcanza este año su 38ª edición. / Mediterráneo

En este contexto, el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer) alcanza este año su 38ª edición, consolidándose también como un evento único. A diferencia de otros festivales de teatro nacionales, FITCarrer es el único centrado exclusivamente en las artes de calle, una cualidad que ha dado lugar a una identidad cultural propia.

Democratización de las artes escénicas

De esta peculiaridad nace también una forma de entender la cultura: la democratización de las artes escénicas. Vila-real ha sido históricamente una ciudad solidaria, que concibe la cultura como un derecho accesible a toda la ciudadanía, independientemente de su origen, sexo, edad, ideología o poder adquisitivo.

El Ayuntamiento de Vila-real apuesta por convertir los espacios públicos en lugares de reivindicación. / Mediterráneo

«Tomar las calles» significa acercar la cultura a todas las personas y convertir los espacios públicos en lugares de reivindicación social, denuncia, reflexión y puesta en valor de realidades colectivas.

Delegación

Fitur contará con la presencia de una delegación formada por la vicealcaldesa y edila de Cultura, Maria Fajardo; el concejal de Relaciones Institucionales, Diego A. Vila; la directora de FITCarrer, Sara Recatalá, y representantes de las compañías locales Xarxa Teatre y Visitants.

Xarxa Teatre

Xarxa Teatre es promotora y fundadora de FITCarrer y una de las compañías más internacionales, precursora de nombre de Vila-real en escenarios de todo el mundo y responsable de impulsar su proyección exterior en países como Colombia.

Patinadores del espectáculo Univers de Colors, de Xarxa, y zancudos, una de las disciplinas más populares y con mucho arraigo en Vila-real, pasearán por Fitur y repartirán el merchandising de la localidad: un bote de mermelada de clementina de producción local.

Visitants

Por su parte, Visitants es, junto a Producciones La Hormiga, responsable del documental A peu de carrer, que refleja el significado de las artes de calle para la sociedad y la evolución que han experimentado.

Fitur permitirá promocionar FITCarrer como reclamo turístico, ya que este año su programación coincide con el puente del 1 de mayo, siendo una alternativa al turismo de sol y playa.