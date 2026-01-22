Vila-real: Teatro en estado puro
La localidad reivindica su singularidad en las artes de calle con el 38º FITCarrer
Mediterráneo
Vila-real vuelve a Fitur para reivindicar su singularidad en el mundo de las artes de calle. No en vano, es una de las ciudades europeas con más compañías de teatro de calle y su potencia cultural no es nueva, incluso su himno, de 1910, lo refleja: «Visca el poble, feliç bressol d’artistes (Viva el pueblo, feliz cuna de artistas)». Con este valor identitario y su enorme potencial cultural, la ciudad lo pone en relieve.
En este contexto, el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer) alcanza este año su 38ª edición, consolidándose también como un evento único. A diferencia de otros festivales de teatro nacionales, FITCarrer es el único centrado exclusivamente en las artes de calle, una cualidad que ha dado lugar a una identidad cultural propia.
Democratización de las artes escénicas
De esta peculiaridad nace también una forma de entender la cultura: la democratización de las artes escénicas. Vila-real ha sido históricamente una ciudad solidaria, que concibe la cultura como un derecho accesible a toda la ciudadanía, independientemente de su origen, sexo, edad, ideología o poder adquisitivo.
«Tomar las calles» significa acercar la cultura a todas las personas y convertir los espacios públicos en lugares de reivindicación social, denuncia, reflexión y puesta en valor de realidades colectivas.
Delegación
Fitur contará con la presencia de una delegación formada por la vicealcaldesa y edila de Cultura, Maria Fajardo; el concejal de Relaciones Institucionales, Diego A. Vila; la directora de FITCarrer, Sara Recatalá, y representantes de las compañías locales Xarxa Teatre y Visitants.
Xarxa Teatre
Xarxa Teatre es promotora y fundadora de FITCarrer y una de las compañías más internacionales, precursora de nombre de Vila-real en escenarios de todo el mundo y responsable de impulsar su proyección exterior en países como Colombia.
Patinadores del espectáculo Univers de Colors, de Xarxa, y zancudos, una de las disciplinas más populares y con mucho arraigo en Vila-real, pasearán por Fitur y repartirán el merchandising de la localidad: un bote de mermelada de clementina de producción local.
Visitants
Por su parte, Visitants es, junto a Producciones La Hormiga, responsable del documental A peu de carrer, que refleja el significado de las artes de calle para la sociedad y la evolución que han experimentado.
Fitur permitirá promocionar FITCarrer como reclamo turístico, ya que este año su programación coincide con el puente del 1 de mayo, siendo una alternativa al turismo de sol y playa.
