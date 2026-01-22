FITCarrer, la apuesta de turismo cultural de Vila-real

Vila-real ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) la 38ª edición del Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer) como una propuesta cultural singular que apuesta por un modelo de turismo alternativo al sol y playa, sostenible y respetuoso con la vida de los barrios, poniendo en valor la identidad artística y cultural del municipio.

Durante la presentación, la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, ha destacado que FITCarrer representa "una apuesta cultural que evita la masificación turística y la turistificación, mantiene vivos los barrios y los llena de vida, no expulsa a la gente de sus localidades y fomenta la convivencia en el espacio público".

Objetivo

En este sentido, el Ayuntamiento trabaja con el objetivo de posicionar Vila-real como capital europea de las artes de calle, con la particularidad de que el único escenario es la calle, y convierte los espacios públicos "en espacios escénicos abiertos, gratuitos y accesibles a todos los públicos". La responsable de Cultura ha anunciado el aumento del presupuesto municipal destinado al festival a partir de esta edición para reforzar la apuesta estratégica por el FITCarrer y potenciar el binomio cultura y turismo.

Actrices de Xarxa Teatre que, con zancos y patines, han dinamizado la feria y repartido el material promocional. / Mediterráneo

Espacios escénicos

En cuanto a los espacios escénicos, además de los tradicionales como la plaza Mayor o la plaza de la Mayorazga, el festival incorporará con mayor fuerza el entorno del Estadio de la Cerámica, donde destacan las esculturas Silvia y María, cedidas por la Fundación Hortensia Herrero, con la que se está trabajando para establecer vías de colaboración.

En Fitur se ha presentado una mermelada de clemenules de Vila-real con la imagen del festival. / Mediterráneo

Gastronomía

El festival también reforzará el vínculo con el sector gastronómico local gracias a la colaboración con la Asociación de Hostelería de Vila-real (ASHIOVI), que ofrecerá durante el fin de semana del festival, del 1 al 3 de mayo, menús especiales pro-FITCarrer, lo que permitirá a los visitantes degustar la gastronomía local.

En Fitur se ha presentado también una mermelada de clemenules de Vila-real, elaborada íntegramente en el municipio por el emprendedor local Matafruit, con la imagen del festival y el lema de esta edición.

El lema: 'Te falta calle'

La directora artística, Sara Recatalà, ha explicado que FITCarrer, el festival más antiguo y longevo del Estado español, consta de tres días de exhibición precedidos por unas jornadas profesionales dirigidas al sector cultural. El festival se despliega con una programación diferenciada: espectáculos familiares por la mañana, propuestas de convivencia por la tarde, grandes formatos por la noche y la ya conocida 'sesión golfa'.

Este año, el lema escogido es 'Te falta calle', entendido como una invitación a salir a la calle, compartir cultura y conectar especialmente con el público joven en un formato dinámico y llamativo.

Programación

La programación, ha avanzado Recatalà, contará con compañías locales, nacionales e internacionales, con lo que se consolida el carácter internacional del festival. Durante el acto se ha querido reconocer especialmente la trayectoria de Xarxa Teatre, impulsora inicial del FITCarrer hace 38 años, y de Visitants, que ha ejercido en diversas ocasiones la dirección artística del festival.

La directora artística, Sara Recatalà, ha avanzado que se contará con compañías locales, nacionales e internacionales. / Mediterráneo

"Quiero agradecer especialmente a estas compañías que hayan querido acompañarnos a una feria tan importante como Fitur, ha sido todo un honor", ha indicado la vicealcaldesa, quien ha destacado la labor de las actrices de Xarxa Teatre que, con zancos y patines, han dinamizado la feria y repartido el material promocional.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Relaciones Institucionales, Diego Vila; el senador y concejal municipal, Jaume Llorens; el concejal municipal y director general de la FVMP, Adrián Casabó; la directora artística del festival, Sara Recatalà; así como representantes institucionales, compañías de teatro, profesionales del sector y visitantes de la feria.

Agradecimiento

Además, Fajardo ha querido agradecer el apoyo de las instituciones colaboradoras como el INAEM (Ministerio de Cultura), el Institut Valencià de Cultura y el patrocinio privado de FACSA, así como la colaboración de otras entidades y empresas locales, una muestra de la importancia de seguir reforzando la colaboración público-privada.

Con esta presentación en Fitur, Vila-real muestra el orgullo de contar con FITCarrer como reclamo turístico cultural de primer nivel, que combina artes escénicas, convivencia, identidad local y desarrollo sostenible.