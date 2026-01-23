La alcaldesa de Onda intensifica en Europa la defensa de una política energética justa para la cerámica

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, continúa con una intensa agenda de reuniones con las máximas autoridades europeas en materia de energía, clima e industria, con el objetivo de proteger los intereses del sector cerámico español frente a las nuevas normativas comunitarias que podrían afectar gravemente su competitividad.

Recientemente, Ballester se reunió con la directora general de Política Energética de la Unión Europea, Cristina Lobillo, para trasladarle las preocupaciones de la industria cerámica ante las regulaciones que podrían reducir significativamente la competitividad industrial. La UE plantea para el período 2026–2030 una reducción del 34% en la asignación gratuita del ETS, lo que supondría un gasto adicional de entre 109 y 163 millones de euros anuales para las empresas azulejeras, además de una disminución del 37,5% en la retribución por cogeneración, con un impacto extra de 30 millones de euros al año. Estos costes podrían representar entre el 60% y el 80% del beneficio neto total del sector cerámico.

Durante el encuentro, Ballester y Lobillo abordaron tres aspectos clave: el elevado coste de la energía en España, que es entre dos y tres veces más caro que en China y Estados Unidos; la falta de madurez tecnológica para sustituir el gas por electricidad en los procesos de producción; y la necesidad de una transición energética justa y realista que combine sostenibilidad y competitividad industrial. La Comisión Europea también se comprometió a garantizar el suministro de gas a corto y medio plazo mientras promueve energías renovables y nucleares.

Reducción de la carga fiscal

Ambas dirigentes coincidieron en solicitar al Gobierno central que explore medidas de reducción fiscal en la factura energética para aliviar la presión sobre la industria cerámica española.

Este encuentro se produce semanas después de que el Ayuntamiento de Onda visitara Bruselas para explicar al Parlamento y a la Comisión Europea la singularidad del sector cerámico español, considerado industria estratégica para España y la Comunitat Valenciana. El sector genera alrededor de 90.000 empleos directos e indirectos, produce 400 millones de metros cuadrados de azulejos al año y representa un tercio de la economía provincial en Castellón.

Como resultado de ese viaje, Ballester logró organizar una visita de trabajo de eurodiputados del Grupo Popular Europeo, diputados nacionales y responsables autonómicos a Castellón, para conocer de primera mano la realidad del sector cerámico. Los visitantes recorrieron fábricas de azulejos junto a la patronal ASCER, experimentando todo el proceso productivo, desde la innovación hasta la gestión energética.

“Somos europeos convencidos y creemos que el mejor lugar para España es Europa, pero la Comisión Europea debe entender que la transición energética debe ser socialmente justa, sin dejar a nadie atrás", afirmó Ballester. Añadió que, si Europa quiere liderar la transición climática, primero debe garantizar que sea compatible con la supervivencia de la industria cerámica española.

Compromiso con la sostenibilidad

El sector cerámico español demuestra un fuerte compromiso con la sostenibilidad, reciclando el 93% de sus residuos, evitando 450.000 toneladas de CO₂ al año y representando solo el 0,9% de las emisiones cubiertas por el EU ETS. Estas cifras refuerzan la importancia de políticas energéticas equilibradas que permitan mantener la competitividad industrial mientras se avanza en la descarbonización.