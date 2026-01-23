Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles

Benicàssim vive este viernes su Día de las Paellas, una de las jornadas más emblemáticas y multitudinarias del calendario festivo local, en un día espectacular de sol que ha acompañado desde primera hora a miles de personas en las calles del casco urbano. La buena meteorología contrasta con el mal tiempo de jornadas previas y ha contribuido a disparar el ambiente festivo tras unos días en los que las fiestas han discurrido a medio gas.

El Día de las Paellas, iniciado en 1980 y que este año cumple 46 años de historia, alcanza cifras muy próximas al lleno total, con 1.330 ubicaciones habilitadas y el 98,5% de las plazas repartidas. La previsión de asistencia supera las 35.000 personas a lo largo de la jornada, entre vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la provincia, también de todo el país e incluso extranjeros.

La celebración llega tras unos días marcados por el respeto y la contención, después de que las fiestas, iniciadas el pasado viernes, vieran suspendidos sus actos desde el martes como muestra de luto y respeto hacia las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. El programa festivo se retomó este jueves con los primeros actos taurinos, y ha continuado hoy con el Día de las Paellas, que ha devuelto de forma clara la actividad, la música y la participación masiva a las calles.

Desde primera hora, la tradicional despertà y el almuerzo solidario han dado paso a un centro urbano completamente animado, con calles llenas, música sonando desde la mañana y un ambiente muy vivo, mientras cuadrillas, peñas y familias elaboran sus paellas dentro de las zonas autorizadas, aprovechando un tiempo plenamente soleado.

La cita gastronómica más multitudinaria de la provincia tampoco ha pasado desapercibida para la representación institucional. Entre el público y los participantes se ha dejado ver una amplia presencia de responsables políticos de distintos ámbitos y formaciones, con la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués (PP), como anfitriona, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como invitado de excepción, junto a numerosos cargos y representantes políticos de todos los colores, como el PSPV, Compromís, Vox...

Música en directo durante toda la jornada

A lo largo de la tarde, el protagonismo lo tomará la música, con más de 30 actuaciones en directo repartidas por calles y plazas del municipio. El centro urbano se transformará en un gran escenario al aire libre con conciertos simultáneos de bandas y artistas como Curts Dolt, Taranto, Gen Z, Rokolas, Indocencia o Canal Rock Band, que marcarán el arranque de una tarde de pop, rock y versiones.

El ambiente continuará con actuaciones muy seguidas como Vudú, Quinto Elemento, Pop.Era, Trupaka o Piratas del Flamenco, además del tardeo en la carpa de fiestas con Rumba 13, antes de dar paso a una tarde-noche intensa.

La música seguirá sonando hasta bien entrada la noche con propuestas como Kasparov, Los Indios, The Veterans, Resilientes, Rumbasierra o Zenit, antes del gran cierre con la orquesta La Metro en el recinto de fiestas y la sesión de DJs en la Carpa Joven.

Refuerzo del transporte para disfrutar sin coche

Para facilitar la movilidad y evitar el uso del vehículo privado, el municipio cuenta durante toda la jornada con un servicio especial de autobús circular y refuerzos en la línea interurbana con Castellón, con servicios ampliados también durante la noche y la madrugada.

Las fiestas patronales de Sant Antoni y Santa Águeda continuarán este sábado con su programación hasta finalizar este domingo, en el último fin de semana de los festejos.