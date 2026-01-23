Burriana avanza la negociación del mayor presupuesto de su historia: 53 millones sobre la mesa

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burriana ha iniciado la ronda de contactos para negociar los presupuestos municipales para el ejercicio 2026. En este contexto, el concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha mantenido sendas reuniones durante esta semana con representantes del grupo municipal PSPV-PSOE y la concejal no adscrita, Beatriz Conejero. Durante los encuentros, el responsable de Hacienda les expuso al detalle las líneas maestras de las cuentas y escuchó las valoraciones y aportaciones de los grupos de la oposición.

Los encuentros han servido para desglosar el documento económico más alto de la historia de la ciudad, que asciende a un total de 53.033.263,92 euros. Unas cuentas de récord que, según ha detallado Clausell, nacen de una gestión responsable que permite combinar una inversión histórica con la consolidación de la bajada de impuestos de los últimos dos ejercicios.

El ejecutivo municipal ha destacado que el presupuesto incluye una cláusula específica en las bases de ejecución para sustituir préstamos por remanentes, lo que permitiría reducir el endeudamiento de la capital de la Plana Baixa.

Un plan de inversiones "transformador"

Durante la reunión, se han analizado al detalle las partidas destinadas al plan de inversiones, que para este año alcanza la cifra global de 15.589.227,76 euros. El grueso de este esfuerzo económico se concentra en el área educativa, donde se destinan más de 9,1 millones de euros para la culminación del IES Jaume I y cerca de 1,9 millones para el CEE Hortolans, garantizando que el curso 2027-2028 suponga el fin definitivo de los barracones en la ciudad.

Asimismo, el presupuesto contempla proyectos necesarios y compartidos con el PSPV para la modernización de Burriana, como la primera fase de la remodelación de la Plaza Mayor (800.000 euros), la ejecución de la avenida Cañada Blanch (750.000 euros) para mejorar la vertebración con la costa, y la tercera fase del Colector Tarancón (809.000 euros), esencial para la seguridad hídrica frente a fuertes lluvias.

Durante el encuentro, de aproximadamente dos horas, con los grupos de la oposición, se pudo dialogar sobre las diferentes propuestas y proyectos que plantean para incorporar al presupuesto de 2026.

El concejal de Hacienda ha destacado que "estamos en una fase de diálogo y escucha, tomando nota de las prioridades que nos trasladan los grupos políticos de la oposición.” Clausell ha añadido, además, que “hemos presentado un presupuesto que no solo es ambicioso en cifras, sino que gracias a la captación de más de 11,3 millones de euros en subvenciones externas, nos permite acometer proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad económica del consistorio".

Está previsto que durante la semana próxima tenga lugar una nueva reunión con Vox y falta concretar cita con el grupo municipal de Compromís.