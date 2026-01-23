Comienza el cambio de césped artificial de los campos de la Moleta en la Vall, con 458.000 euros

En cuestión de semanas, los campos de fútbol de la Moleta en la Vall d'Uixó tendrán césped artificial nuevo. En concreto, en ocho semanas, el plazo fijado en el contrato de renovación de una cobertura que estaba muy degradada y cuya sustitución costará 458.000 euros.

Coincidiendo con la adjudicación del proyecto a la empresa Obras y Pavimentos Especiales SA, ya lo avanzó en diciembre la concejala de Deportes, Mar Arzo. La intención es que los equipos que utilizan de manera habitual estas instalaciones para sus entrenamientos y partidos de liga no se vean obligados a desplazarse a otras localidades para mantener su actividad.

Con los trabajos en marcha, ya se ha definido la planificación para minimizar las molestias para los deportistas y las familias. Los usuarios de los campos de la Moleta son las peñas de fútbol y algunos de los equipos de la escuela de la UD Vall de Uxó.

Arzo detalla que los partidos de las peñas «se jugarán los sábados por la tarde, entre las 14.00 y las 22.00 horas». En cuanto a los equipos de la escuela de la UDE, se trasladarán al Estadio Municipal José Mangriñán, «será el mismo club el que organice los horarios para darles cabida a todos».

Operarios de la empresa contratada para renovar el césped de la Moleta han empezado a trabajar en las instalaciones de la Vall. / MÒNICA MIRA

Las instalaciones de la Moleta cuentan con dos campos de fútbol. La empresa dejará libre uno mientras interviene en el otro. Para garantizar la seguridad, cerrará el perímetro de las obras para crear dos espacios independientes. De este modo, «entre el campo que se quedará libre y los dos que hay en el José Mangriñán, se repartirán los partidos y los entrenamientos», en este segundo caso, habrá ocasiones en las que será necesario compartir campo, «pero será durante ocho semanas».

La alcaldesa del municipio, Tania Baños, ha querido agradecer de antemano la paciencia de los usuarios. «Los trámites burocráticos son largos, más de lo que nos gustaría, pero en este caso hemos priorizado cerrar un buen contrato, para no tener problemas después como ya ha pasado con obras anteriores».

Baños defiende que «es dinero público, que requieren de una gestión exhaustiva y un control de calidad, más si cabe en inversiones tan importantes como esta, que ronda el medio millón de euros».

Consciente de las molestias que siempre generan las obras, incide en que lo más relevante en estos momentos es que «en dos meses, será una realidad que el fútbol base de la Vall tendrá unas instalaciones renovadas, en una demostración de nuestra apuesta por el deporte», que se concreta, tal como ha remarcado, no solo en esta intervención, sino también en la ejecución de las obras del segundo polideportivo, también en marcha, con una aportación municipal de 2,9 millones de euros.