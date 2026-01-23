El Consorcio Palancia Belcaire moderniza su planta de residuos con una inversión de 4,9 millones

El Consorcio Palancia Belcaire (C3V1) ha finalizado las obras de automatización del tratamiento de la fracción orgánica en la planta de Algímia d’Alfara (Valencia). El coste definitivo del proyecto ha ascendido a 4.854.412,54 euros, de los cuales 1.763.681,79 euros han sido financiados por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a impulsar la modernización de infraestructuras, la transición ecológica y la mejora de la gestión de los residuos.

Este nuevo circuito incluye la construcción de una nueva nave equipada con tecnología avanzada de tratamiento y sistemas de clasificación en el afino final. Gracias a esta modernización, la instalación podrá tratar de forma automatizada hasta 7.500 toneladas anuales de biorresiduos, admitiendo un 20% de impropios, frente al sistema anterior basado en el volteo con pala. Este avance permitirá obtener un compost de mayor calidad y optimizar el proceso de tratamiento.

La mejora y optimización del sistema posibilitará tratar los volúmenes actuales de biorresiduos de manera más sostenible, así como incrementar el reciclaje de materia orgánica. Todo ello supone un importante apoyo a los municipios consorciados en la implementación de la recogida selectiva de la fracción orgánica y en el avance hacia prácticas más sostenibles y limpias en la gestión de residuos.

Administraciones implicadas en el proyecto. / Mediterráneo

Para la presidenta de esta entidad supramunicipal, Carmen Climent, ha destacado la importancia de esta inversión estratégica para el futuro de la gestión de residuos y ha subrayado que la automatización del tratamiento de la fracción orgánica en la planta de Algímia d’Alfara “supone un paso decisivo hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos de la economía circular”. Asimismo, ha puesto en valor el respaldo de las administraciones competentes a la hora de adjudicar las ayudas, señalando que esta subvención “ha sido clave para hacer realidad una actuación de gran envergadura que mejora la calidad del compost y optimiza los procesos en esta instalación”.

Con ello, el Consorcio de Residuos C3/V1 continúa apostando por la innovación, la modernización y la mejora continua de las instalaciones de tratamiento consorciadas, cumpliendo con los requisitos legales establecidos y reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.