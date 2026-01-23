Desa Pitarch vuelve como concejala al Ayuntamiento de Alcalà de Xivert

Desa Pitarch Fresquet se incorporará como nueva concejala del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre, en sustitución de Selene Blázquez, que presentó su dimisión en el último pleno.

Pitarch tomará posesión el pleno del próximo miércoles, día 28, y pasará a formar parte del equipo de gobierno. Los populares gobiernan con mayoría absoluta.

Concejala durante dos legislaturas

Desa Pitarch ya cuenta con experiencia en la política municipal ya que fue concejala durante las legislaturas 2011-2015 y 2015-2019, ostentando responsabilidades en las concejalías de Hacienda, Actividades, Bienestar Social, Igualdad y Deportes.

Tras la toma de posesión de Pitarch, se realizará una nueva redistribución de las concejalías del equipo de gobierno.