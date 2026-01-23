La Diputación refuerza la seguridad vial en tres travesías de Castellón con más de 800.000 euros

La Diputación de Castellón avanza en el acondicionamiento de travesías y la mejora de la seguridad vial en la provincia.

La institución provincial ha finalizado los trabajos de mejora de la accesibilidad en las travesías de la Torre d’en Besora y San Rafael del Río, mientras que las actuaciones en la de Torás continúan en ejecución. En concreto, las intervenciones afectan a la travesía de la Torre d’en Besora, en la CV-163; la de San Rafael del Río, en la CV-100; y la de Torás, en la CV-236.

Confluyen coches y peatones

Se trata de tres tramos especialmente susceptibles, ya que en su entorno confluyen, de manera constante, tanto el tránsito de vehículos como el de peatones, lo que eleva el nivel de riesgo. Además, las tres travesías presentaban un pavimento deteriorado, con deficiente regularidad superficial.

Ahí la importancia de intervenir para garantizar la seguridad de quienes cada día circulan por esta vía. El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado las obras que se han llevado a cabo en la Torre d’en Besora y San Rafael del Río y ha destacado que “estas actuaciones responden a una necesidad real y a una demanda de la ciudadanía”.

Foto de la visita a la travesía de San Rafael del Río. / Mediterráneo

“Desde la Diputación de Castellón trabajamos con el objetivo de reforzar y mejorar los servicios que ofrecemos a todos los castellonenses”, ha subrayado el vicepresidente, quien ha puesto de manifiesto el compromiso del gobierno provincial con la seguridad vial y el bienestar de todas las personas que utilizan las carreteras de las comarcas castellonenses. “Nuestro esfuerzo se centra en que cada tramo de la red viaria sea seguro, accesible y eficiente”.

“Para el gobierno provincial es fundamental y prioritario reforzar la seguridad de los castellonenses y mejorar las comunicaciones entre nuestros 135 municipios, porque con ello estamos fomentando el desarrollo económico de nuestra tierra. Cada infraestructura que mejoramos ayuda a consolidar población en nuestros pueblos y a vertebrar nuestro territorio”, ha destacado el vicepresidente provincial.

El presupuesto total de las tres actuaciones es de más de 800.000 euros y, como ha incidido el vicepresidente provincial, “las mejoras de seguridad vial que se van a lograr a través de estas obras contribuyen a una movilidad más segura y sostenible en las tres localidades”.

CV-163

Así, por lo que respecta a la actuación que se ha llevado a cabo en la travesía de la carretera CV-163, tal y como ha explicado el vicepresidente, se ha reforzado el pavimento, además, se han instalado bandas transversales de alerta, reductores de velocidad y nuevos pasos peatonales señalizados para mejorar la seguridad y reducir la velocidad de la circulación. También se ha repintado la señalización horizontal de bordes y ejes de la calzada, adaptándola a la nueva superficie y garantizando una circulación más segura.

CV-100

Una actuación que se ha llevado a cabo, del mismo modo, en la travesía de la carretera CV-100, donde también se han construido aceras y se han adecuado plazas de aparcamiento, para conseguir un mejor ambiente urbano en la travesía. Asimismo, se ha adecuado la señalización vertical y horizontal de la travesía de la nueva configuración de la misma, limitación a 30 km/h y señalización de pasos de peatones.

CV-236

Con estas mejoras, las dos travesías cuentan ya con las condiciones óptimas de circulación, mientras que en la travesía de la CV-236, a su paso por Torás, los trabajos continúan en ejecución. Así, se están reforzando las zonas de pavimento deteriorado, instalando reductores de velocidad, bandas transversales de alerta y nuevos pasos de peatones señalizados. Además, se está adecuando la señalización vertical y horizontal con el objetivo de “mejorar la seguridad vial y garantizar una circulación más segura tanto para peatones como para vehículos”, ha añadido Héctor Folgado.