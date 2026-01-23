Festa de la Carxofa: Benicarló reconoce a Goyo González con la Carxofa d’Or 2026

Benicarló está de celebración con motivo de la XXXIII edición de la Festa de la Carxofa y vive este fin de semana los actos centrales de su programación. Este viernes tuvo lugar la tradicional cena de gala y acto de entrega de la Carxofa d’Or 2026 en el restaurante El Cortijo.

El acto, presidido por el alcalde, Juanma Cerdá, reunió a autoridades locales y autonómicas, así como a representantes del sector agrícola de toda la provincia.

El alcalde, Juanma Cerdá, durante su discurso. / Alba Boix

Uno de los momentos más esperados de la gala llegó con la entrega de la Carxofa d’Or, el máximo reconocimiento de la fiesta gastronómica. El primer edil entregó la alcachofa dorada a Goyo González, una de las voces más reconocidas del periodismo y el entretenimiento.

González ha cosechado una larga trayectoria de divulgación tanto en radio como en televisión, destacando por la proximidad y conexión con el público.

Goyo González y Guillermo Edo, con sus respectivos premios. / Alba Boix

El segundo reconocimiento de la noche fue el homenaje a Guillermo Edo. El concejal de Agricultura, Borja Castell, le hizo entrega del galardón, poniendo de manifiesto su “su vinculación con el desarrollo agrícola de Benicarló y, especialmente, su labor por la proyección y consolidación de la Alcachofa de Benicarló DOP”. Edo ha sido y es una figura indispensable dentro del sector agroalimentario y cooperativista de la ciudad.

Con una trayectoria profesional de casi 35 años dedicada al sector agroalimentario, Guillermo Edo ha apostado siempre por la innovación y la defensa del producto de proximidad. Desde el año 1990 hasta su reciente jubilación ha sido el director general de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló (Benihort).

Foto de familia de las autoridades antes de la cena de gala. / Alba Boix

Mercado gastronómico

Siguiendo con la programación, este sábado, a las 12.00 horas, abrirá las puertas el Mercado Gastronómico en la calle de Ferreres Bretó. Este espacio reunirá las mejores propuestas gastronómicas de los restaurantes de Benicarló con la alcachofa como protagonista, además de demostraciones de cocina, cata de productos, música en directo y animación infantil.

El horario del sábado será de 12.00 a 23.00 horas, mientras que el domingo será de 12.00 a 15.30 horas. Los tíquets se podrán adquirir en los mismos estands del mercado. Durante todo el fin de semana también estará abierta la Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad en la plaza de la Constitución, que reunirá a 41 estands.

La feria contará con empresas alimentarias de los sectores de las hortalizas, frutas y verduras, aceites, vinos, quesos, turrones, artesanía, mermeladas, mieles, licores, carnes y embutidos, productos gourmet y del mar o cervezas.