Una 'gira' de karaoke convierte las residencias de Castellón en un 'Operación Triunfo' para los mayores

Sin focos, sin jurado y sin competición, pero con aplausos sinceros y muchas emociones compartidas. La asociación de jubilados de Borriol recorre residencias y centros de día de la provincia de Castellón con una particular gira de karaoke que transforma por unas horas la rutina diaria de los mayores y les hace sentir como si estuvieran en un particular Operación Triunfo.

A través de canciones de toda la vida (coplas, pasodobles y melodías que forman parte de su memoria colectiva), esta iniciativa logra mucho más que entretenimiento, ya que estimula cognitivamente, despierta recuerdos, fomenta la participación y combate la soledad.

Para muchos residentes, coger el micrófono delante de todos supone revivir momentos de su juventud, sentirse protagonistas y reconectar con emociones que permanecían dormidas, demostrando que la música sigue siendo una poderosa herramienta de bienestar a cualquier edad.

Los impulsores de esta bonita propuesta son concretamente la Associació de la Gent Major Sant Bartomeu de Borriol, una entidad con unos 400 socios que cada viernes suele realizar una sesión de karaoke en su sede social del municipio. Tal como cuenta el presidente de la entidad, José Luis Sotelo, tal fue el nivel de acogida de estos talleres para cantar y fomentar el envejecimiento activo que pronto hicieron llegar estas sesiones a otros municipios de la provincia.

Actuación en una de les residencias que visitaron el año pasado. / Associació de la Gent Major Sant Bartomeu de Borriol

25 'actuaciones' a lo largo de 2025

"Casi todos los pensionistas de la asociación tenemos familiares que están internos en residencias o centros de día de la provincia. Primero nos fuimos ofreciendo nosotros y luego el boca a boca hizo que cada vez más instalaciones que ofrecen este tipo de servicios querían que fuésemos allí a llevar nuestro karaoke", cuenta Sotelo.

Hasta el punto de que a lo largo del año pasado los integrantes de la asociación de jubilados de Borriol hicieron 25 bolos por la provincia de forma totalmente desinteresada, "desde Borriol a Torreblanca, l'Alcora, Castelló o también centros de Afaniad".

Foto de otro bolo que realizaron en un centro sociosanitario. / Associació de la Gent Major Sant Bartomeu de Borriol

Canciones clásicas

Lógicamente, en ese karaoke no hay cabida para el trap o el reguetón. Se trata de temas de toda la vida de los que en mayor o menor medida cualquier jubilado se acuerda. "Son canciones del Dúo Dinámico, Julio Iglesias, Camilo Sesto o Raphael, por poner solo un ejemplo. Canciones clásicas de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta que marcaron una época y que a la mayoría guardamos mucho cariño", relata.

Desde la asociación de Boriol ponen en valor la recíproca labor social que realizan, ya que, además de entretener, divertir y sacar una sonrisa a los usuarios de las residencias, también les ayudan a estimular su mente y sus recuerdos.