Moncofa transformará el tráfico en Belcaire Sur con un puente y una rotonda

El Ayuntamiento de Moncofa prevé licitar, dentro del primer trimestre de 2026, el proyecto de finalización del desarrollo urbanístico del sector Belcaire Sur, una actuación largamente esperada y de gran envergadura que permitirá culminar la ordenación y urbanización definitiva de esta importante área del municipio. Dada la magnitud y complejidad de las actuaciones previstas, los distintos departamentos municipales implicados se encuentran actualmente ultimando la tramitación administrativa necesaria para proceder a la licitación del proyecto, cuyo presupuesto inicial se situará en torno a los 13 millones de euros.

La ejecución de estas obras supondrá un paso decisivo para la transformación urbanística de la zona, ya que contempla la construcción de los accesos principales al Programa de Actuación Integrada (PAI) de Belcaire Sur. Entre las infraestructuras más destacadas se encuentra la edificación de un puente destinado al tráfico rodado, que permitirá salvar el cauce del río Belcaire, una obra clave para garantizar una conexión segura y fluida con el resto del término municipal.

El PAI Belcaire Sur de Moncofa, una urbanización abandonada y habitada solo por la maleza /

Asimismo, el proyecto incluye la construcción de una rotonda elevada, que se asentará sobre un terraplén y dará acceso directo al vial principal de la urbanización. Esta rotonda se ubicará en el paso del camino Biniesma y no solo servirá como entrada al nuevo desarrollo urbanístico, sino que también permitirá dar continuidad a dicho camino mediante una rampa, mejorando notablemente la movilidad y la integración viaria de la zona.

271.000 metros cuadrados

Tanto el puente como la rotonda supondrán un cambio sustancial en la imagen actual del entorno, modernizando los accesos y dotando a Belcaire Sur de infraestructuras acordes a la dimensión y proyección del sector. Estas actuaciones no solo facilitarán el desarrollo urbanístico, sino que también contribuirán a reordenar el tráfico y a mejorar la seguridad vial en un punto estratégico del municipio.

Cabe recordar que el sector de Belcaire Sur cuenta con una superficie aproximada de 271.000 metros cuadrados y está compuesto por un total de 32 parcelas, pertenecientes a unos 70 propietarios.

Cabe recordar que, cuando se aprobó esta zona urbanizable hace veinte años, en pleno boom de la construcción, proliferaron las empresas promotoras que posteriormente desaparecieron tras la crisis del sector. Esto ha contribuido al prolongado abandono del proyecto, que lleva más de 15 años sin actividad significativa.

Se trata de una zona con un notable atractivo, ya que dispone de un amplio tramo en primera línea de playa. No obstante, el planeamiento urbanístico apostó desde su concepción por una construcción elevada, de manera que las futuras edificaciones no queden expuestas directamente a los efectos del mar, garantizando así mayor seguridad y sostenibilidad a largo plazo.

Con la licitación y posterior ejecución de este proyecto, el Ayuntamiento de Moncofa da un paso firme hacia la culminación de uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes del municipio, desbloqueando una actuación estratégica que permitirá poner en valor un espacio clave, mejorar las infraestructuras y generar nuevas oportunidades de crecimiento ordenado y equilibrado para el futuro de la localidad.