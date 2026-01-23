Pérez Llorca destaca la hospitalidad y el consenso en la multitudinaria Fiesta de las Paellas de Benicàssim
El president de la Generalitat ha resaltado a las más de 35.000 personas que participan en esta fiesta y que “dejan sus diferencias de lado para disfrutar”
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido al Día de las Paellas de Benicàssim, catalogadas como Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que se enmarcan en las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad y Santa Águeda.
El jefe del Consell ha destacado la hospitalidad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y ha abogado por el consenso y la cordialidad.
En este sentido, ha resaltado a las más de 35.000 personas que participan en esta fiesta y que “dejan sus diferencias de lado para disfrutar”.
Pérez Llorca, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Susana Marqués, y otras autoridades, ha recorrido el municipio, donde miles de personas cocinan este plato típico en las calles.
La celebración llega tras unos días marcados por el respeto y la contención, después de que las fiestas, iniciadas el pasado viernes, vieran suspendidos sus actos desde el martes como muestra de luto y respeto hacia las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. El programa festivo se retomó este jueves con los primeros actos taurinos, y ha continuado hoy con el Día de las Paellas, que ha devuelto de forma clara la actividad, la música y la participación masiva a las calles.
