SATSE denuncia que Salud de Vinaròs niega la reducción de jornada a enfermeras que cuidan a hijos gravemente enfermos

El sindicato SATSE ha denunciado que el Departamento de Salud de Vinaròs está vulnerando el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de las enfermeras, al denegar la reducción de jornada retribuida para el cuidado de hijos con discapacidad total durante el periodo lectivo. La Dirección únicamente autoriza la reducción del 75% retribuida en periodos no escolares, como Navidad, Pascua o verano, ignorando la necesidad de un cuidado continuo y permanente que requieren estos menores.

Según SATSE, esta decisión contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en la sentencia 513/2023 establece que la escolarización del menor no constituye un obstáculo para conceder el permiso por cuidado de hijo con enfermedad grave. El Alto Tribunal subraya que la finalidad del permiso es garantizar la protección del menor y facilitar la conciliación familiar, y que la presencia del niño en el colegio no puede usarse como motivo para negar este derecho.

La Dirección de Salud de Vinaròs también realiza una interpretación restrictiva del artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el permiso para el cuidado de hijos afectados por enfermedades graves como el cáncer. SATSE considera especialmente grave que una administración pública ignore tanto la normativa como la jurisprudencia del Supremo, vulnerando así el interés superior del menor.

El sindicato subraya que debería primar el cuidado y acompañamiento de niños que atraviesan tratamientos complejos o padecen enfermedades graves, garantizando que sus progenitores no sufran perjuicios laborales ni económicos, y que no se vean obligados a elegir entre su vocación profesional y la atención a sus hijos. Asimismo, SATSE reclama que la Dirección valore las circunstancias particulares de cada trabajador y la situación de salud de cada menor antes de conceder o denegar la reducción de jornada.

SATSE hace un llamamiento a la Dirección del Departamento de Salud de Vinaròs para que reconsidere su criterio y aplique la jurisprudencia del Tribunal Supremo, asegurando que el derecho a la reducción de jornada se cumpla en todos los periodos del año. La conciliación es un derecho real, especialmente en casos sensibles como el cuidado de hijos con discapacidades severas o enfermedades graves.