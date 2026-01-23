La Vall hace pedagogía con los jóvenes: «Para que sepan por qué no se vivía mejor en la dictadura»

Una encuesta reciente, advertía de que uno de cada cuatro jóvenes piensa que se viviría mejor en un estado dictatorial que con el actual Estado democrático. Ante decenas de estudiantes de 1º de Bachillerato de la Vall d'Uixó, la alcaldesa, Tania Baños, ha dado la vuelta a la afirmación, porque «eso significa que tres de cada cuatro jóvenes creen que en una democracia se vive mejor».

Este viernes, el municipio ha querido sumarse a la celebración del 50 aniversario de la democracia con una acción con la que pretenden «hacer pedagogía, aprovechando los espacios públicos para recordar de dónde venimos y dónde estamos, sin olvidar lo que supone una dictadura».

En la línea por la que ha venido apostando el equipo de gobierno de visibilización de un discurso democrático e igualitario, se ha encargado un mural, en esta ocasión al artista local Rubén Paricio, que ha representado en un diseño que combina una referencia a la antigua Gregia, cuna de las democracias y la libertad de elección.

Al acto de presentación han asistido el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García. El primero ha hecho un paralelismo entre los derechos y la capacidad de respirar. «Nacemos con la capacidad de respirar, el aire siempre está ahí, pero no nos damos cuenta de su existencia hasta que nos falta, con los derechos pasa lo mismo», ha dicho.

Asistentes al acto de conmemoración del 50 aniveresario de la democracia en la Vall d'Uixó. / MÒNICA MIRA

En alusión a los jóvenes que han participado en la actividad, ha incidido en que «tenéis suerte de vivir en la España en la que vivís, donde podéis viajar, querer, decidir y compartir con libertad». Ha admitido que «habéis leído artículos de la Constitución que reconoce derechos como la vivienda, la igualdad, la unidad o la lengua, que no veis tan cumplidos como están escritos», ante lo que ha defendido que «ningún modelo es perfecto, pero no hay ninguno mejor que el democrático».

En la misma línea se ha expresado la alcaldesa, quien les ha explicado que «el papel de la mujer ha cambiado por completo, porque antes, cuando nacíamos, nuestro destino ya estaba escrito. Ahora podemos ser alcaldesas, subdelegadas y directoras de instituto». En el mismo sentido se ha referido a las personas LGTBI, «que ahora pueden casarse con quien quieran, sin que nadie les persiga ni les condene».

Baños ha reivindicado que la Vall ha sido una ciudad «referente en la lucha por los derechos y las libertades de la clase trabajadora y la sociedad», a lo que ha añadido que la mejor manera de mantener esa apuesta es invirtiendo «en cultura y educación para romper los discursos del odio», y ha puesto como ejemplo la construcción del colegio público Rosario Pérez, de la nueva sala de estudio o del Museu d'Història «para hacer pedagogía a través de lo que hemos sido y lo que somos».

Tania Baños ha remarcado que lo que ha hecho la Vall, en sintonía con lo propuesto por el Gobierno de España, es celebrar «lo que ya celebran todos los países europeos con total normalidad, el fin de sus dictaduras».