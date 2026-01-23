Vinaròs repara el pavimento de una de las plazas más céntricas de la localidad, tras las quejas ciudadanas

La concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs ha reparado esta semana los múltiples hoyos que se habían generado en el pavimento de la plaza Jovellar, una de las más céntricas de la localidad y por donde más vehículos circulan a diario.

Las quejas ciudadanas han sido muchas en los últimos meses por el estado de deterioro del pavimento de esta zona del municipio, situada a escasos 30 metros del Ayuntamiento y las dependencias de la Policía Local, y por donde a mediados del mes de febrero deben pasar los grandes desfiles del carnaval.

La forma de arreglarlo, con mortero, también ha generado críticas ciudadanas al considerar que su duración será por poco tiempo y deberá volverse a pavimentar próximamente.

Por otro lado, Obras y Servicios también ha adecuado el pavimento del aparcamiento público del Hospital Comarcal, donde había muchos baches que dificultaban el paso de los vehículos y cuando llovía se formaban enormes charcos.