Albocàsser se reencuentra con 'les rossegades' tras aplazar su Sant Antoni
La lluvia obligó a posponer sus actos centrales en honor al patrón de los animales
Tras tener que aplazarlas el pasado fin de semana por las lluvias, Albocàsser ha podido celebrar este sábado sus populares rossegades, que consisten en el tradicional arrastre del árbol sin hojas, el arrastre de la carrasca y la subida del carro de la malea, uno de los momentos más destacados de la fiesta de Sant Antoni, especialmente por el esfuerzo y la participación de las caballerías.
Los mayorales decidieron posponer por el mal tiempo los actos previstos para el 17 y 18 de enero para garantizar el buen desarrollo de una fiesta muy arraigada en el municipio, que ya había comenzado el pasado domingo 11 con el pregón de Sant Antoni.
La fiesta continuará este domingo con la misa en honor al santo las corregudes en el Pla de la Font, una tradición en la que los niños y niñas tienen un papel destacado. Al finalizar los actos, la imagen del santo será trasladada a la casa de los nuevos mayorales, donde quedará custodiada hasta la celebración del año siguiente, un gesto que marca el inicio de un nuevo ciclo festivo en honor al patrón de los animales.
