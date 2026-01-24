Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albocàsser se reencuentra con 'les rossegades' tras aplazar su Sant Antoni

La lluvia obligó a posponer sus actos centrales en honor al patrón de los animales

Vídeo: 'Rossegades' en la fiesta de Sant Antoni de Albocàsser

Bartomeu Roig

Darío Pitarch

Albocàsser

Tras tener que aplazarlas el pasado fin de semana por las lluvias, Albocàsser ha podido celebrar este sábado sus populares rossegades, que consisten en el tradicional arrastre del árbol sin hojas, el arrastre de la carrasca y la subida del carro de la malea, uno de los momentos más destacados de la fiesta de Sant Antoni, especialmente por el esfuerzo y la participación de las caballerías.

Otra foto de 'les rossegades' de este sábado en Albocàsser.

Otra foto de 'les rossegades' de este sábado en Albocàsser. / Bartomeu Roig

Los mayorales decidieron posponer por el mal tiempo los actos previstos para el 17 y 18 de enero para garantizar el buen desarrollo de una fiesta muy arraigada en el municipio, que ya había comenzado el pasado domingo 11 con el pregón de Sant Antoni.

La fiesta continuará este domingo con la misa en honor al santo las corregudes en el Pla de la Font, una tradición en la que los niños y niñas tienen un papel destacado. Al finalizar los actos, la imagen del santo será trasladada a la casa de los nuevos mayorales, donde quedará custodiada hasta la celebración del año siguiente, un gesto que marca el inicio de un nuevo ciclo festivo en honor al patrón de los animales.

Cartel de actividades por Sant Antoni en Albocàsser.

Cartel de actividades por Sant Antoni en Albocàsser. / Mediterráneo

