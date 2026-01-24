Almassora reconoce la excelencia académica en una jornada educativa con Manu Velasco

Almassora celebró este sábado la tercera edición de Almassora Educa, una jornada que volvió a situar la educación en el centro de la vida municipal con una propuesta que combinó reflexión pedagógica y reconocimiento al esfuerzo académico. El encuentro, celebrado en la Casa de la Cultura, reunió a docentes, familias y alumnado.

El acto contó con la participación del maestro, escritor y divulgador educativo Manu Velasco, uno de los referentes nacionales en innovación educativa, que ofreció una charla centrada en la necesidad de avanzar hacia una educación más humana, consciente y adaptada a los retos de la era digital. La conferencia fue presentada por la neuropsicóloga y especialista en psicología infantojuvenil Nerea López y registró una notable asistencia de público.

El divulgador educativo Manu Velasco durante su intervención en la tercera edición de Almassora Educa, celebrada en la Casa de la Cultura. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa, María Tormo, subrayó durante el acto que Almassora Educa es “una apuesta firme por situar la educación en el centro de la acción municipal”, poniendo en valor el esfuerzo del alumnado, el trabajo del profesorado y el papel fundamental de las familias. En este sentido, remarcó que invertir en educación es “invertir en el futuro del municipio, en valores, pensamiento crítico y oportunidades”.

Reconocimiento a la excelencia académica

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de los Premios Extraordinarios de Educación Primaria del curso 2024-2025, con los que el Ayuntamiento reconoció la constancia, la dedicación y los excelentes resultados académicos de seis alumnos de centros educativos de la localidad.

Los estudiantes galardonados fueron Maian Claussell Aramendia, Daniel García Mallol y Alba Nieto Adame, del CEIP Cardenal Cisneros, así como Gerard Agut Cabedo, Martina Ciuca Muntean e Iker Ruiz Bolívar, del CEIP Riu Millars.

Foto de familia de los seis alumnos galardonados con los Premios Extraordinarios de Educación Primaria junto a representantes municipales y del ámbito educativo. / MEDITERRÁNEO

Tormo felicitó personalmente a los premiados y a sus familias, destacando que estos reconocimientos “simbolizan el talento, la dedicación y la cultura del esfuerzo que queremos seguir fomentando en Almassora”.

Por su parte, el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, valoró muy positivamente esta tercera edición de Almassora Educa y señaló que escuchar a referentes como Manu Velasco “ayuda a reflexionar sobre cómo educar en un mundo lleno de oportunidades, pero también de riesgos, especialmente en el ámbito digital”.